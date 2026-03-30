SADsu formalno ponovo otvorile amabasadu u Venecueli, pošto su dve zemlje obnovile pune diplomatske odnose, nakon što je administracija američkog predsednika Donalda Trampa početkom januara svrgnula sa vlasti bivšeg venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura. Stejt departrment je danas saopštio da se ambasada u Karakasu vratila uobičajenim aktivnostima.

Zgradi su bile potrebne značajne popravke, uključujući čišćenje od buđi, jer je sedam godina bila zatvorena - još od prvog Tramovog predsedničkog mandata.

Mali tim američkih diplomata, stacioniran u susednoj Kolumbiji, radio je u Karakasu više od mesec dana, ali sama zgrada ambasade u Venecueli sve do danas nije bila otvorena.

- Nastavak rada ambasade SAD u Karakasu ključan je korak u implemtaciji predsednikovog (Trampovog) plana u tri faze za Venecuelu, i ojačaće našu sposobnost da radimo direktno sa prelaznom vladom Venecuele, civilnim društvom i privatnim sektorom - saopštio je Stejt department.