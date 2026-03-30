Severnokorejski lider Kim Džong Un posetio je bazu za obuku specijalnih snaga, gde je prisustvovao vojnim vežbama i treninzima jedinica.

Tokom posete je naglašena potreba za intenziviranjem borbene spremnosti i unapređenjem obuke u mirnodopskim uslovima, prenela je severnokorejska agencija KCNA.

Severnokorejski državni mediji prenose da je fokus stavljen na jačanje operativnih sposobnosti specijalnih jedinica.

Ova poseta je deo šireg niza vojnih aktivnosti koje su poslednjih dana zabeležene u Severnoj Koreji.

U jednom od snimaka, može se videti kakve vratolomije izvode Kimovi vojnici i sa kojom radošću se slikaju sa njim...

Severna Koreja
