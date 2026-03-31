Francuski predsednik Emanuel Makron krenuo je sinoć na azijsku turneju koja će ga odvesti u Japan i Južnu Koreju, dve zemlje sa kojima namerava da ojača kulturne i ekonomske veze kroz partnerstva i investicije, preneli su francuski mediji.

Na tom putovanju, koje će ga držati odsutnog iz Pariza gotovo nedelju dana, pratiće ga velika delegacija sastavljena od pet ministara - uključujući ministra spoljnih poslova Žan Noela Baroa, ministarke odbrane Katrin Votren i ministarke kulture Katrin Pegar, kao i brojni poslovni ljudi.

Očekuje se da će Makron od sutra biti u Tokiju u dvodnevnoj zvaničnoj poseti, njegovoj četvrtoj od stupanja na dužnost. Sastaće se sa novom premijerkom Sanae Takaiči, i ručaće sa carem Naruhitom.

Državna poseta Južnoj Koreji zakazana je za četvrtak i petak, kada će se predsednik Francuske sastati sa svojim kolegom Li Dže Mjungom, odati počast veteranima Korejskog rata, razgovarati sa studentima i otvoriti Centar Pompidu Hanva u Seulu, zgradu koju je projektovao francuski arhitekta Žan Mišel Vilmot.

Ekonomska komponenta zauzima istaknuto mesto u programu Makronove posete, sa učešćem predsednika, u svakoj zemlji, na ekonomskim forumima osmišljenim da podstaknu partnerstva i investicije u sektore orijentisane ka budućnosti, kao što su civilna nuklearna energija, dekarbonizacija i veštačka inteligencija.