Kjara Moki, profesorka u srednjoj školi u Treskore Balneariju, na severu Italije, preživela je napad nožem 13-ogodišnjeg učenika zahvaljujući hrabrosti drugog učenika istih godina, saopštila je ona iz bolnice.

Prema njenim rečima, učenik je, dok je ona pokušavala da se odbrani i pala na zemlju, nasrnuo na naoružanog napadača, udarao ga nogama i naterao u bekstvo, prenosi Ansa.

"Bez sumnje - to je heroj", izjavio je advokat profesorke, Anđelo Lino Murtas.

Profesorka je objasnila da je napad izvršio zbunjeni 13-ogodišnjak, pod uticajem društvenih mreža, koji ju je izbo nožem u vrat i grudni koš, prenosi Euronjuz pisanje Tanjuga.

"Samo hrabrost drugog učenika sprečila je najgore", dodala je Moki.

Profesorka je, takođe, opisala trenutke transporta u helikopteru Hitne pomoći.

Ona je kazala da je dirnulo to što je videla kako joj učenici mašu kroz prozore škole i izražavaju zabrinutost i izrazila zahvalnost za donacije krvi koje su joj omogućile oporavak.

Kurir.rs/Euronjuz

