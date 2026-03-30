Potpredsednik SAD, Džej Di Vens je izjavio ovog vikenda da smatra kako su vanzemaljci zapravo "demoni", pa je obećao da će se ozbiljno posvetiti istraživanju NLO-a i navodnih susreta sa vanzemaljskim bićima.

Gostujući u konzervativnom podcastu "The Benny Show", Vens je priznao da još nije proučio vladine dokumente o neidentifikovanim letećim objektima (danas poznatim kao Unidentified Anomalous Phenomena ili UAP), čije je objavljivanje najavio predsednik Donald Tramp.

- Zapravo nisam. Nisam imao dovoljno vremena za to, ali hoću. Verujte mi, opsednut sam time - rekao je Vens.

Dodao je i kako ne veruje da su ta bića vanzemaljci: "Ne mislim da su to vanzemaljci, mislim da su to demoni, ali to je duža rasprava."

Na dodatno pitanje, pojasnio je svoje stavove:

- Mislim da postoje nebeska bića koja lete okolo i rade čudne stvari ljudima. Ljudi imaju potrebu sve takve pojave da nazivaju vanzemaljcima.

Pozivajući se na religiju, posebno hrišćanstvo, rekao je:

- Svaka velika svetska religija, uključujući hrišćanstvo u koje ja verujem, prepoznaje da postoje čudne stvari koje je teško objasniti. Kada čujem za natprirodne pojave, ja to gledam kroz hrišćansko razumevanje - postoji puno dobra, ali postoji i zlo.

Nakon toga je dodao i sledeće: "Jedan od najvećih trikova đavola je uveriti ljude da nikada nije postojao."

Vensova obećanja da će "doći do srži" ove teme dolaze u trenutku kada su i Barak Obama i Tramp pod lupom zbog onoga što znaju o UAP-ovima.

Obama je nedavno morao da pojasni svoju izjavu nakon što je u podkastu sugerisao da su vanzemaljci "stvarni", naglasivši kasnije da tokom svog mandata nije video nikakve dokaze za to.

Tramp je, s druge strane, najavio da je naložio institucijama da započnu proces identifikovanja i objavljivanja dokumenata povezanih sa "vanzemaljskim životom".