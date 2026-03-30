DRUGI ČOVEK AMERIKE ŠOKIRAO NACIJU: "Opsednut sam vanzemaljcima, lete okolo i rade čudne stvari ljudima, objavićemo sve", tvrdi da zna ko su ONI ZAPRAVO (VIDEO)
Potpredsednik SAD, Džej Di Vens je izjavio ovog vikenda da smatra kako su vanzemaljci zapravo "demoni", pa je obećao da će se ozbiljno posvetiti istraživanju NLO-a i navodnih susreta sa vanzemaljskim bićima.
Gostujući u konzervativnom podcastu "The Benny Show", Vens je priznao da još nije proučio vladine dokumente o neidentifikovanim letećim objektima (danas poznatim kao Unidentified Anomalous Phenomena ili UAP), čije je objavljivanje najavio predsednik Donald Tramp.
- Zapravo nisam. Nisam imao dovoljno vremena za to, ali hoću. Verujte mi, opsednut sam time - rekao je Vens.
Dodao je i kako ne veruje da su ta bića vanzemaljci: "Ne mislim da su to vanzemaljci, mislim da su to demoni, ali to je duža rasprava."
Na dodatno pitanje, pojasnio je svoje stavove:
- Mislim da postoje nebeska bića koja lete okolo i rade čudne stvari ljudima. Ljudi imaju potrebu sve takve pojave da nazivaju vanzemaljcima.
Pozivajući se na religiju, posebno hrišćanstvo, rekao je:
- Svaka velika svetska religija, uključujući hrišćanstvo u koje ja verujem, prepoznaje da postoje čudne stvari koje je teško objasniti. Kada čujem za natprirodne pojave, ja to gledam kroz hrišćansko razumevanje - postoji puno dobra, ali postoji i zlo.
Nakon toga je dodao i sledeće: "Jedan od najvećih trikova đavola je uveriti ljude da nikada nije postojao."
Vensova obećanja da će "doći do srži" ove teme dolaze u trenutku kada su i Barak Obama i Tramp pod lupom zbog onoga što znaju o UAP-ovima.
Obama je nedavno morao da pojasni svoju izjavu nakon što je u podkastu sugerisao da su vanzemaljci "stvarni", naglasivši kasnije da tokom svog mandata nije video nikakve dokaze za to.
Tramp je, s druge strane, najavio da je naložio institucijama da započnu proces identifikovanja i objavljivanja dokumenata povezanih sa "vanzemaljskim životom".
Na pitanje da li će vlada zaista objaviti sve informacije, Vens je kratko odgovorio: "Radimo na tome."
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)