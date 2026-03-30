Švedski tužioci optužili su 62-godišnjeg muškarca za teško podvođenje, napad i višestruka silovanja. Optužen je da je prodavao seksualne usluge svoje supruge više od 120 muškaraca. Muškarac je uhapšen krajem oktobra prošle godine nakon što ga je supruga prijavila policiji na severu Švedske i od tada je u pritvoru, izveštava Juronjuz.

Godinama eksploatisao suprugu

Prema optužnici, muškarac je godinama finansijski profitirao prisiljavajući suprugu „da obavlja seksualne radnje“. Optužen je da je kreirao onlajn oglase, organizovao sastanke, držao na oprezu i prisiljavao suprugu da obavlja seksualne radnje onlajn kako bi privukao više klijenata.

Takođe je optužen da je bio nasilan i da joj je pretio, koristeći njen strah od njega i njenu zavisnost od droge, što je tužilac opisao kao „bezobzirnu eksploataciju“. U optužnici se takođe detaljno navodi nekoliko pretnji upućenih žrtvi, od kojih su neke uključivale upozorenja da će „pustiti čudovište“.

Optužen za osam silovanja

Zločini su se navodno dogodili između avgusta 2022. i oktobra 2025. Tužiteljka je u februaru izjavila da su vlasti identifikovale oko 120 osoba osumnjičenih za kupovinu usluga. Pored teškog podvođenja, muškarac, koji poriče optužbe, optužen je i za osam silovanja. To uključuje jedan slučaj sa klijentkinjom i nekoliko slučajeva u kojima je bila primorana da sama vrši seksualne radnje. Takođe je optužen za četiri pokušaja silovanja i četiri napada.

Advokat koji zastupa ženu rekao je za AFP da optužbe proizilaze iz „teških i teških zločina“ čija je žrtva bila njena klijentkinja. „Ona se sada nada da će dobiti pravdu“, rekla je Ingolfsdotir.

Prema javnom servisu SVT, muškarac je bio bivši visokopozicionirani član motociklističke bande Hels Anđeli. Emiter je takođe izvestio da je suđenje zakazano za 13. april.

Paralele sa slučajem Peliko

Slučaj će verovatno biti upoređen sa slučajem Žizel Peliko, 73-godišnje Francuskinje koja je postala feministička ikona nakon što se odrekla prava na anonimnost u slučaju višestrukog silovanja. Između 2011. i 2020. godine, Peliko je bila drogirana i silovana od strane svog supruga Dominika, kao i desetine drugih muškaraca, dok je bila bez svesti.

Saznala je za zlostavljanje 2020. godine, nakon što je njen suprug uhapšen zbog snimanja žena ispod suknje u supermarketu, a policijska pretraga njegovog računara otkrila je snimak njenog silovanja. Njen slučaj je zaokupio Francusku i privukao značajnu pažnju međunarodnih medija.

Peliko je od tada postala simbol borbe protiv seksualnog nasilja, a šokantni slučaj je podstakao nacionalno preispitivanje kulture silovanja u Francuskoj. Prošlog jula joj je dodeljeno najviše francusko odlikovanje, Legija časti.