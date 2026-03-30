EVROPI SE LOŠE PIŠE ZBOG RATA SA IRANOM! NATO zvaničnik upozorio na KATASTROFALNE posledice sukoba na Bliskom istoku, situacija mnogo složenija od Ukrajine
Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto izneo je dramatično upozorenje o ratu sa Iranom, navodeći da raspolaže "zastrašujućim" informacijama koje ukazuju na eskalaciju sukoba čije će posledice osetiti cela Evropa.
U intervjuu za list "Republika", Krozeto je bio direktniji nego ikada, ističući da pretnja nije samo vojna, već i društvena i ekonomska
- Zbog prirode svog posla, imam uvid u informacije zbog kojih više ne mogu da spavam. Strahujem od onoga što bi se moglo dogoditi u narednim nedeljama, kao i od posledica koje će to imati na ekonomiju i svakodnevni život - izjavio je Krozeto.
Ministar je takođe naveo da Italijanije bila uključena u donošenje ključnih odluka koje su dovele do sadašnje napete situacije. Poručio je da njegova zemlja ne podržava rat sa Iranom i da ih "niko nije pitao za mišljenje".
Krozeto smatra da bi rat sa Iranom mogao da bude dugotrajniji i složeniji od sukoba u Ukrajini, prvenstveno zbog snage Irana.
- Iran je veći, brojniji i istorijski snažniji od Ukrajine, što ga čini teškim protivnikom - upozorio je.
Iako nije ulazio u detalje, analitičari veruju da se njegova zabrinutost najvećim delom odnosi na Ormuski moreuz, ključnu tačku za svetsku trgovinu energentima.
Tramp ponovo pomerio rok i zapretio napadima na iransku infrastrukturu
Prošlog četvrtka američki predsednik Donald Tramp ponovo je u poslednjem trenutku pomerio rok koji je odredio Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza, ovog puta do 6. aprila, zapretivši napadima na iransku energetsku infrastrukturu.
U nedelju je Tramp izjavio da se sa Teheranom pregovaralo "direktno i indirektno", a danas je ponovo zatražio otvaranje Ormuskog moreuza.
- Postignut je veliki napredak, ali ako dogovor uskoro ne bude postignut, iz bilo kog razloga, a verovatno će biti postignut, i ako Ormuski moreuz ne bude odmah otvoren, zaključićemo naš divni "boravak" u Iranu dizanjem u vazduh i brisanjem sa lica zemlje svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i ostrva Harg - napisao je američki predsednik na mreži Truth Social.
Teheran je negirao da postoje pregovori sa SAD, poručivši da su američki predlozi, dostavljeni preko posrednika, "preterani i nerazumni".
Ko je Gvido Krozeto?
Gvido Krozeto je italijanski ministar odbrane od oktobra 2022. godine u vladi premijerke Đorđe Meloni. Rođen je 1963. u Kuneu, po zanimanju je preduzetnik, a u politiku je ušao 1990-ih.
Bio je poslanik u italijanskom parlamentu u više mandata, kao i državni sekretar u Ministarstvu odbrane od 2008. do 2011. godine u vladi Silvija Berluskonija.
Jedan je od suosnivača stranke Braća Italije (Fratelli d’Italia). Između 2014. i 2022. bio je predsednik italijanskog udruženja odbrambene i bezbednosne industrije AIAD.