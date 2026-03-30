Pucnjava, koja je izazvala šok u Argentinikoja nije navikla na ovakve incidente u školama, dogodila se u školi Mariano Moreno u San Kristobalu, gradu sa oko 16.000 stanovnika u pokrajini Santa Fe.

Osam povređenih, učenici u panici bežali

- Učenici su videli dečaka kako izlazi iz toaleta sa oružjem i počeli su da viču. Tada je počeo da puca, puca u vazduh, i svi smo počeli da bežimo - rekla je učenica Priscila za lokalni radio.

Šest učenika zbrinuto je u lokalnoj bolnici zbog lakših povreda zadobijenih tokom bekstva, saopštila je vlada pokrajine Santa Fe. Još dvoje učenika, starosti 13 i 15 godina, prebačeno je u regionalnu bolnicu u Rafaeli, od kojih je jedan u teškom, ali stabilnom stanju.

- Ovo je veoma, veoma tužan i šokantan trenutak. Pre svega želimo da pružimo podršku porodici Jana, dečaka koji je danas izgubio život - izjavio je ministar pravosuđa i bezbednosti pokrajine Pablo Kokočioni.

Napadač uhapšen, nije imao dosije

Napadač, čiji identitet nije objavljen, uhapšen je, potvrdio je izvor iz pokrajinskog ministarstva bezbednosti.

- Nema nikakav dosije, nikada nismo morali da intervenišemo tokom njegovog školovanja - rekao je ministar, dodajući da se suočavao sa "veoma složenom porodičnom situacijom". Takođe je naglasio da nije reč o sukobu unutar škole.

Napad tokom školske ceremonije

Pucnjava se dogodila dok su se učenici pripremali za ceremoniju podizanja zastave, koja se u ovoj školi sa oko 1.500 učenika održava svakodnevno pre početka nastave.

Prema rečima lokalnih zvaničnika, napadač je verovatno koristio lovačku pušku. Nastava je obustavljena, a učenici su poslati kućama.

Retki slučajevi školskih pucnjava u zemlji

Slični incidenti su izuzetno retki u Argentini. Godine 2000. jedna osoba je poginula u pucnjavi u Rafael Kalzadi, dok su tri osobe ubijene 2004. u Karmen de Patagonesu, oba mesta u pokrajini Buenos Ajres.