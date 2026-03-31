USVOJEN ZAKON Izrael uveo smrtnu kaznu za Palestince sa Zapadne obale
Parlament Izraela usvojio je danas zakon prema kojem se za Palestince, koji budu osuđeni za ubistvo Izraelaca, uvodi smrtna kazna, i to je krupna pobeda za ekstremnu desnicu u ovoj zemlji koja je žestoko agitovala za to.
Premijer Benjamin Netanjahu lično je došao u parlament da glasa za usvajanje zakona.
Prema njegovim odredbama, Palestincima sa Zapadne obale koji budu osuđeni za ubistvo na nacionalnoj osnovi sledi - vešanje. Ako je osuđenik državljanin Izraela, sud bira da li će da ga osudi na smrt ili na doživotni zatvor.
Zakon nije retroaktivan i primenjivaće se samo za ubuduće.
Ovaj propis žestoko su kritikovale i palestinske i izraelske organizacije za ljudska prava, smatrajući ga rasističkim i drakonskim, uz tvrdnju da on neće odvratiti palestinske napadače.
Očekuje se da će zakon biti osporen pred Vrhovnim sudom Izraela.
