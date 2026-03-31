Parlament Izraela usvojio je danas zakon prema kojem se za Palestince, koji budu osuđeni za ubistvo Izraelaca, uvodi smrtna kazna, i to je krupna pobeda za ekstremnu desnicu u ovoj zemlji koja je žestoko agitovala za to.

Premijer Benjamin Netanjahu lično je došao u parlament da glasa za usvajanje zakona.

Prema njegovim odredbama, Palestincima sa Zapadne obale koji budu osuđeni za ubistvo na nacionalnoj osnovi sledi - vešanje.  Ako je osuđenik državljanin Izraela, sud bira da li će da ga osudi na smrt ili na doživotni zatvor.

Zakon nije retroaktivan i primenjivaće se samo za ubuduće.

Ovaj propis žestoko su kritikovale i palestinske i izraelske organizacije za ljudska prava, smatrajući ga rasističkim i drakonskim, uz tvrdnju da on neće odvratiti palestinske napadače.

Očekuje se da će zakon biti osporen pred Vrhovnim sudom Izraela.

Kurir.rs/Beta

