Najmanje 30 ljudi je danas poginulo a desetine se smatraju nestalim na Haitiju, pošto su bande obnovile napad na grad Peti-Rivijer u centralnom delu ove karipske zemlje, zahvaćene haosom, saopštili su aktivisti za ljudska prava.Banda Gran Grif napala je juče Peti-Rivijer, u kojem je spaljivala kuće i ostavljala leševe po ulicama.

"Gangsteri su danas ponovo udarili na grad", rekla je Bertid Oras, portparolka aktivističke grupe Komisija za dijalog, pomirenje i podizanje svesti za spas Artibonita. Ona je izjavila za AP da banda i dalje kontroliše predgrađe Žan-Deni i da je tamo postavila barikade.

"Ta oblast je potpuno napuštena", rekla je preko telefona i poručila: "Samo bande imaju kontrolu".

Njena organizacija je, kako tvrdi, uklonila je najmanje 30 leševa i istražuje izveštaje o nestalima.

"Komunikacije su ovde veoma loše", ukazala je.

Advokat i kodirektor organizacije Defensers Plus, Antonal Mortime, rekao je za jednu karipsku radio stanicu da se veruje da je 70 ljudi poginulo, prema podacima aktivista na terenu.

Haićanska nacionalna policija je saopštila da je u saradnji sa međunarodnima policijskima snage na čelu sa odredom iz Kenije pomogla su u spasavanju ljudi iz Žan-Denija, ali da je akcija bila odlagana jer su banditi iskopali velike rupe kako bi sprečile ulazak policije.

Policija je saopštila da je u razmeni vatre ubijeno najmanje 16 ljudi a da je 10 ranjeno.

Bande kontrolišu oko 90 odsto glavnog grada Port-O-Prensa a zauzele su i velike površine centralnog dela Haitija.

Ujedinjene nacije su ove godine saopšile da je "bez presedana" konsolidacija bandita u Port-O-Prensu i okolnim oblastima.

Prema navodima kancelarije za ljudska prava UN, od 1. marta 2025. do 15. januara 2026. godine na Haitiju je ubijeno više od 5.500 ljudi.

Gran Grif je najveća banda koja operiše u oblasti Artibonit, u kojem se nalazi Peti-Rivijer. Taj grad je već bio na meti ovih bandita prošle godine, nateravši stanovništvo u bekstvo plivanjem preko ove reke, najveće u zemlje.

Gran Grif se okrivljuje za jedan od najvećih masakara u novijoj istoriji Haitija - napad na grad Pont-Sonde u oktobru 2024. godine u kojem je ubijeno više od 70 ljudi.

Bandu vodi Profan Viktor, bivši poslanik Parlamenta koji je predstavljao Peti-Rivijer. Gran Grif je nastao tako što je on počeo da naoružava mlade ljude u regionu, pokazuje jedan izveštaj UN.

Haiti je najsiromašnija zemlja severne hemisfere. Nalazi se na ostrvu Hispaniola, koje deli sa Dominikanskom Republikom. Zemlja je rasulu još od velikog zemljotresa iz 2010. godine koji je dobar njen deo sravnio sa zemljom i ubio oko 200.00 ljudi. Usledila je katastrofalna epidemija kolere, zemlja je zapala u političku krizu, a 2021. godine ubijen joj je predsednik i usledio je još jedan veliki zemljotres. Onda su počele da haraju bande.

Malobrojnim policijskim snagama asistiraju policajci iz drugih zemalja na čelu se Kenijom, pod mandatom Ujedinjenih nacija.