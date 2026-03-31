PREDSEDNIK SAD NE ŽELI DA PROBIJA ROK ZA OKONČANJE SUKOBA OD ČETIRI DO ŠEST NEDELJA

Američki predsednik Donald Tramp je kazao najbližim saradnicima da je spreman da okonča vojnu kampanju protiv Irana čak i ako Ormuski moreuz ostane blokiran za najveći deo brodova koji obično prolaze ovom ključnom pomorskom rutom.

To je objavio Volstrit džurnal (WSJ) koji, pozivajući se na neimenovane zvaničnike Trampove administracije, izveštava da su šef Bele kuće i njegovi pomoćnici procenili da bi misija za otvaranje ključnog pomorskog prolaza prolongirala sukob dalje od planiranog roka trajanja od četiri do šest nedelja.

Umesto toga, Tramp navodno razmatra okončanje trenutnih borbi, nakon što je teško oštetio iransku Ratnu mornaricu i zalihe raketa Teherana.

- Vašington će potom izvršiti diplomatski pritisak na Teheran da ponovo otvori moreuz (za sve brodove), a ako to ne uspe, vršiće pritisak na saveznike u Evropi i u Persijskom zalivu da preuzmu vođstvo u naporima za ponovno otvaranje moreuza - navodi se u izveštaju WSJ.

Nakon objavljivanja ovog teksta američkog lista BBC je zatražio komentar Bele kuće iz koje je britanski medijski servis upućen na izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija za Al Džaziru.

Rubio je kazao da će Ormuski moreuz "ponovo biti otvoren na ovaj ili onaj način".

Šef Stejt departmenta je rekao da, kada SAD ostvare svoje ciljeve, ukoliko Iran nastavi da blokira moreuz, "tada će morati da se suoče sa stvarnim posledicama, ne samo od strane SAD, već i od zemalja regiona i sveta".

