AR naočare koje prevode preko 140 jezika u realnom vremenu, robotski kafići koji mogu da pripremaju gotove obroke, robotski bendovi koji sviraju muziku i plešu itd. sve su to kineska tehnološka dostignuća, koja su između ostalog predstavljena na nedavno održanom forumu Džongguancun.Sja Zehan, direktor UNESKO-ve višesektorske regionalne kancelarije za Istočnu Aziju, prokomentarisao je da forum ne samo da je predstavio najsavremenija tehnološka dostignuća, već je i pokazao kako tehnologija može doprineti visokokvalitetnom razvoju, što je „impresivno“.

Ova godina označava početak 15. petogodišnjeg plana Kine, sa ubrzavanjem negovanja i širenja novih pokretača rasta i ubrzavanjem visokog nivoa tehnološke samostalnosti navedenim kao ključni zadaci kineske vlade.

Forum Džongguancun, kao platforma na nacionalnom nivou za globalnu razmenu i saradnju u oblasti nauke i tehnologije, postavio je temu ovogodišnjeg sastanka kao „Duboka integracija tehnoloških inovacija i industrijskih inovacija“, što se ne samo usklađuje sa relevantnim primenama 15. petogodišnjeg plana, već i odgovara na spoljne zabrinutosti u vezi sa budućim razvojem Kine.

"Visoka koncentracija“ kineske tehnologije ne samo da pokreće nove trendove potrošnje, već i osnažuje globalni razvoj. Džun Džejan, izvršni direktor Švajcarske privredne komore u Kini, rekao je da su švajcarske kompanije veoma sposobne u automatizaciji proizvodnje visokokvalitetnih proizvoda, dok kineska tehnologija prelazi ka visokokvalitetnom i zelenom razvoju, omogućavajući bolju saradnju između dve zemlje.

Godišnji sastanak Foruma Džongguancun je završen, ali priča o saradnji u oblasti inovacija se nastavlja. Od objavljivanja „Akcionog plana za međunarodnu saradnju u otvorenoj nauci“ do otkrivanja „nacrta“ za Međunarodni centar za naučne i tehnološke inovacije Peking-Tjenđin-Hebej, Kina šalje jasan signal: tehnološke inovacije nisu rad iza zatvorenih vrata, već rušenje zidova i prihvatanje otvorene saradnje. Za svet, izbor Kine znači izbor partnerstva sa najvećim poljem inovacija, sa mogućnostima visokokvalitetnog razvoja i sa svetlijom budućnošću.