AMERIKA BESNA ZBOG POTEZA ŠPANIJE, RUBIO ŽESTOKO ISPROZIVAO NATO ČLANICU: "Uskratili ste nam vazdušni prostor i hvalili se time" Savez na klimavim nogama?
Američki državni sekretar Marko Rubio kritikovao je Španiju i druge saveznike NATO-a zbog njihove ograničene podrške u ratu sa Iranom, sugerišući da bi Vašington mogao ponovo da proceni savez nakon sukoba.
Rubio je rekao da su Sjedinjene Države utvrdile da je Španija, članica NATO-a koju su obavezne da brane,uskratila SAD korišćenje svog vazdušnog prostora i hvalila se time, prema transkriptu izjave za Al Džaziru koju je njegovo ministarstvo objavilo juče.
Takođe je rekao da se Vašington suočio sa otporom korišćenja vojnih baza u Španiji i drugde.
- NATO je koristan Sjedinjenim Državama jer omogućava stacioniranje trupa i opreme u inostranstvu- rekao je Rubio.
- Ali ako je NATO samo brani Evropu ako je napadnuta, a zatim nam uskraćuje pravo da je rasporedimo kada nam je potrebno, to nije baš dobar aranžman. Teško je ostati angažovan i reći da je ovo dobro za Sjedinjene Države. Dakle, sve to će morati da se preispita - dodao je Rubio, naglašavajući da NATO „ne može biti jednosmerna ulica“.
- Nadam se da ćemo to moći da popravimo. Imaćemo vremena da se time pozabavimo kasnije - dodao je.
Španija zatvorila vazdušni prostor za letove povezane sa Iranom
Španija je zatvorila svoj vazdušni prostor za američke avione umešane u napade na Iran, što je korak dalje od prethodne zabrane korišćenja vojnih baza Rota i Moron u Andaluziji za napade na Iran, objavio je u ponedeljak španski list El Pais, pozivajući se na vojne izvore.
Zatvaranje vazdušnog prostora, koje primorava vojne avione da zaobilaze članicu NATO-a Španiju na putu ka svojim ciljevima na Bliskom istoku, ne uključuje vanredne situacije, dodao je El Pais.
Špansko Ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.
- Ova odluka je deo odluke koju je španska vlada već donela da ne učestvuje ili ne doprinosi ratu koji je pokrenut jednostrano i protiv međunarodnog prava - rekao je ministar ekonomije Karlos Kuerpo tokom intervjua za radio Kadena Ser, kada je upitan da li bi odluka o zatvaranju španskog vazdušnog prostora mogla pogoršati odnose sa Sjedinjenim Državama.
Španski premijer Pedro Sančez jedan je od najglasnijih protivnika američkih i izraelskih napada na Iran, opisujući ih kao nepromišljene i nezakonite.
Baze su pod zajedničkom upravom SAD i Španije, ali se nalaze pod španskim suverenitetom.
Američki predsednik Donald Tramp je više puta kritikovao saveznike NATO-a zbog onoga što smatra nedovoljnom podrškom u sukobu.
Član 5 NATO-ovog sporazuma o međusobnoj odbrani ne primenjuje se na rat koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv Irana.
(Kurir.rs/Index.hr)