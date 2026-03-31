Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio kritikovao je Španiju i druge saveznike NATO-a zbog njihove ograničene podrške u ratu sa Iranom, sugerišući da bi Vašington mogao ponovo da proceni savez nakon sukoba.

Rubio je rekao da su Sjedinjene Države utvrdile da je Španija, članica NATO-a koju su obavezne da brane,uskratila SAD korišćenje svog vazdušnog prostora i hvalila se time, prema transkriptu izjave za Al Džaziru koju je njegovo ministarstvo objavilo juče.

1/27 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube

Takođe je rekao da se Vašington suočio sa otporom korišćenja vojnih baza u Španiji i drugde.

- NATO je koristan Sjedinjenim Državama jer omogućava stacioniranje trupa i opreme u inostranstvu- rekao je Rubio.

- Ali ako je NATO samo brani Evropu ako je napadnuta, a zatim nam uskraćuje pravo da je rasporedimo kada nam je potrebno, to nije baš dobar aranžman. Teško je ostati angažovan i reći da je ovo dobro za Sjedinjene Države. Dakle, sve to će morati da se preispita - dodao je Rubio, naglašavajući da NATO „ne može biti jednosmerna ulica“.

- Nadam se da ćemo to moći da popravimo. Imaćemo vremena da se time pozabavimo kasnije - dodao je.

Španija zatvorila vazdušni prostor za letove povezane sa Iranom

Španija je zatvorila svoj vazdušni prostor za američke avione umešane u napade na Iran, što je korak dalje od prethodne zabrane korišćenja vojnih baza Rota i Moron u Andaluziji za napade na Iran, objavio je u ponedeljak španski list El Pais, pozivajući se na vojne izvore.

Zatvaranje vazdušnog prostora, koje primorava vojne avione da zaobilaze članicu NATO-a Španiju na putu ka svojim ciljevima na Bliskom istoku, ne uključuje vanredne situacije, dodao je El Pais.

Špansko Ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.

- Ova odluka je deo odluke koju je španska vlada već donela da ne učestvuje ili ne doprinosi ratu koji je pokrenut jednostrano i protiv međunarodnog prava - rekao je ministar ekonomije Karlos Kuerpo tokom intervjua za radio Kadena Ser, kada je upitan da li bi odluka o zatvaranju španskog vazdušnog prostora mogla pogoršati odnose sa Sjedinjenim Državama.

Španski premijer Pedro Sančez jedan je od najglasnijih protivnika američkih i izraelskih napada na Iran, opisujući ih kao nepromišljene i nezakonite.

1/3 Vidi galeriju američka vojska Foto: Shutterstock

Baze su pod zajedničkom upravom SAD i Španije, ali se nalaze pod španskim suverenitetom.

Američki predsednik Donald Tramp je više puta kritikovao saveznike NATO-a zbog onoga što smatra nedovoljnom podrškom u sukobu.

Član 5 NATO-ovog sporazuma o međusobnoj odbrani ne primenjuje se na rat koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv Irana.