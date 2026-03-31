Prema informacijama pomorske obaveštajne kompanije Vangard, tokom noći kuvajtski tanker je pogođen „nepoznatim projektilom“ u blizini obale Dubaija.

Kompanija navodi da je požar na brodu stavljen pod kontrolu, svi članovi posade su bezbedni i da nije utvrđena šteta po životnu sredinu.

Vlasti Dubaija su potvrdile ovu informaciju, iako nisu objavile ime broda, što je uobičajena praksa.

Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE)

Brod je prevozio oko 1,2 miliona barela saudijske sirove nafte i 800.000 barela kuvajtske sirove nafte, a utovar je završen prošlog meseca, prema TankerTrackers.com.