Prema informacijama pomorske obaveštajne kompanije Vangard, tokom noći kuvajtski tanker je pogođen „nepoznatim projektilom“ u blizini obale Dubaija.

Kompanija navodi da je požar na brodu stavljen pod kontrolu, svi članovi posade su bezbedni i da nije utvrđena šteta po životnu sredinu.

Vlasti Dubaija su potvrdile ovu informaciju, iako nisu objavile ime broda, što je uobičajena praksa.

Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

Brod je prevozio oko 1,2 miliona barela saudijske sirove nafte i 800.000 barela kuvajtske sirove nafte, a utovar je završen prošlog meseca, prema TankerTrackers.com.

Javno dostupni podaci sa veb stranice MarineTraffic pokazuju da tanker trenutno kao svoju luku odredišta navodi Ćingdao u Kini.

Ne propustitePlanetaDRAMA KOD ISTANBULA! POGOĐEN NAFTNI TANKER SA MILION TONA NAFTE! Brod je bio pod sankcijama Evropske unije! (VIDEO)
Foto: Ilustracija
PlanetaBALKANSKI TANKER JE USPEO U RATNIM USLOVIMA DA PROĐE KROZ ORMUSKI MOREUZ! Stotine brodova čeka, ali ne i ovaj! (FOTO)
shutterstock_2641850331.jpg
PlanetaTRAMPOV PREOKRET SPASIO KUBU: Stigao ruski tanker na ostrvo, nosi 100.000 tona sirove nafte!
profimedia-0953147435.jpg
PlanetaDRAMA U SREDOZEMLJU, FRANCUSKA ZAPLENILA RUSKI TANKER! Oglasio se Makron: "To su ratni profiteri", Moskva ćuti
profimedia-1042414776.jpg