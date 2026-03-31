Francuska ponovo osmišljava svoju vojnu strategiju na osnovu lekcija iz ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, pripremajući se za mogući sukob sa Rusijom kasnije tokom ove decenije.

Ta dva sukoba direktno utiču na odluke o tome koje će oružje Pariz razvijati, nabavljati i raspoređivati, dok se francuska vlada sprema da 8. aprila predstavi ažurirani zakon o vojnom planiranju, piše "Politiko".

- Primenjujemo sve što možemo da naučimo iz Ukrajine, posebno u pogledu razvoja sposobnosti, bilo da se radi o onome što se trenutno dešava na Bliskom istoku ili o onome što nas sutra čeka na istočnom krilu - rekao je za "Politiko" general Dominik Tardif, zamenik komandanta francuskih vazdušnih snaga.

Francuska se naoružava

Francuska ne posmatra situaciju samo izdaleka, već uči u realnom vremenu.

Njeni borbeni avioni i sistemi protivvazdušne odbrane raspoređeni su u zemljama poput UAE kako bi odbili iranske napade dronovima.

U ranim danima rata, jedan francuski vojnik je poginuo u napadu iranskog drona.

Sukobi visokog intenziteta u Ukrajini i na Bliskom istoku razotkrili su nedostatke u zapadnim arsenalima.

Oružane snage NATO još uvek nisu u potpunosti opremljene za borbu protiv jeftinih pretnji na ekonomski efikasan način, budući da su rakete kojima se obaraju dronovi znatno skuplje od samih dronova.

- Radimo na čitavom nizu projekata kojima pokušavamo da smanjimo trošak obaranja Šahid dronova - objasnio je Tardif, govoreći o masovno proizvedenim iranskim dronovima koje koristi Rusija u Ukrajini, ali i Iran u Zalivu.

Među jeftinijim opcijama su gađanje dronova iz helikoptera, što je francuska vojska već testirala, kao i opremanje borbenih aviona jeftinijim laserski navođenim raketama.

- Prelazimo iz sveta u kojem su male zalihe bile dovoljne u novi, u kojem ih je potrebno znatno povećati. To takođe znači da će proizvodne linije možda morati da se udvostruče. Ako imamo jednu, možda bi trebalo da imamo dve, a to zahteva ulaganja - rekao je francuski general.

Priprema za "ruski šok"

Tardifov srednjoročni prioritet je da pripremi francuske vazdušne snage za ono što je načelnik Generalštaba francuske vojske, general Fabijen Mandon, nazvao "šokom", misleći na potencijalni ruski napad na NATO.

- Nije nemoguće da će Rusija testirati NATO između 2028. i 2029. godine. Ako dođe do problema na istočnom krilu, imajući u vidu da baltičke zemlje nemaju borbeno vazduhoplovstvo, a rumunsko je prilično ograničeno, vazdušne snage zapadnoevropskih zemalja, uključujući i nas, biće na prvoj liniji od prvog dana - rekao je Tardif.

Istovremeno, Francuska ozbiljno razmatra jeftinije načine odbrane svojih vazdušnih baza.

- Svi imamo na umu šta su Ukrajinci uspeli da postignu duboko unutar ruske teritorije, napadajući vazdušne baze i neutralizujući avione i bombardere na zemlji - rekao je general, misleći na ukrajinsku Operaciju Paukova mreža iz 2025. godine.

Dodao je da francuske vazdušne snage razmatraju i takozvane kolaborativne borbene avione: dronove na pogon veštačke inteligencije, teške između dve i četiri tone, dizajnirane da lete uz borbene avione sa posadom.

Jedan od njihovih ciljeva je preciznije otkrivanje i lociranje pretnji.