ITALIJA ZADALA NOVI UDARAC AMERICI! Posle Španije, još jedna NATO saveznica povukla DRAMATIČAN POTEZ zbog Irana: Ovo se Trampu neće svideti (FOTO)
Italija je odbila da dozvoli američkim vojnim avionima da slete na vazduhoplovnu bazu Sigonela na Siciliji pre nego što polete na Bliski istok, rekao je u utorak izvor blizak ovom pitanju, potvrđujući novinski izveštaj, prenosi Rojters.
Dnevni list Korijere dela Sera je objavio da je trebalo američki bombarderi da slete u bazu na istoku Sicilije pre nego što nastave let ka Bliskom istoku.
Italija je odbila da dozvoli bombarderima da slete
Prema pisanju lista, dozvola je odbijena jer Sjedinjene Države nisu tražile zvanično odobrenje niti se konsultovale sa italijanskom vojskom, što je potrebno prema sporazumima koji regulišu korišćenje američkih vojnih objekata u Italiji.
Izvor, koji je želeo da ostane anoniman jer nije ovlašćen da razgovara sa medijima, nije precizirao broj uključenih aviona niti kada je tačno Rim odbio dozvolu. Za sada nije bilo komentara od italijanskog Ministarstva odbrane.
Opozicione stranke levog centra pozvale su vladu da blokira korišćenje američkih baza u Italiji kako bi se izbeglo uvlačenje zemlje u sukob.
Vlada desnog centra premijerke Đorđe Meloni ranije je saopštila da će tražiti odobrenje parlamenta ako se takvi zahtevi podnesu.
Španija je juče zatvorila svoj vazdušni prostor za američke avione koji učestvuju u napadima na Iran.
(Kurir.rs/Rojters)