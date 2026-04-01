Zvanična severnokorejska novinska agencija KCNA i ruska agencija TASS složile su se da se zajednički suprotstave onome što nazivaju dezinformacijama koje šire njihovi brojni neprijatelji, javile su danas obe agencije.

Severna Koreja je pretposlednja na Svetskom indeksu slobode štampe organizacije Reporteri bez granica. Rusija je rangirana na 171. mestu od 180 i "strogo zabranjuje nezavisno novinarstvo", prema navodima te međunarodne nevladine organizacije, preneo je pariski list Mond.

"Svi razumeju da se danas zajedno borimo protiv modernog nacizma. Mnogim neprijateljima se to ne sviđa i zato su pokrenute informativne kampanje protiv Rusije i Severne Koreje kako bi se širile lažne informacije", rekao je generalni direktor TASS Andrej Kondrašov u Pjongjangu.

"Nije samo reč o dugogodišnjem prijateljstvu"

Sporazum o saradnji između agencija, potpisan u subotu, 28. marta, odnosi se na zajedničke akcije u borbi protiv dezinformacija, kako bilateralno tako i multilateralno, preneo je TASS.

"Sporazum se zasniva ne samo na dugogodišnjem prijateljstvu, već uzima u obzir i potpuno nove realnosti informacionog rata koji se trenutno odvija na našoj planeti", rekao je Kondrašov.