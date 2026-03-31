Iznenadni odlazak američkog nosača aviona "USS Džerald R. Ford"sa Krita za Split pokrenuo je niz teorija - od bezbednosnih razloga i logističkih poteškoća do ozbiljnih sumnji na sabotažu unutar posade, piše britanski "Telegraf".

Reč je o najskupljem i najvećem ratnom brodu na svetu, vrednom oko 13 milijardi dolara.

Ovaj nuklearni gigant, dugačak više od 330 metara, prevozi oko 4.500 članova posade i više od 75 letelica i ključni je simbol američke vojne moći.

Iako je stigao na Krit na popravku i trebalo je da tamo ostane oko mesec dana, brod je napustio bazu Suda posle samo četiri dana.

Navedeni razlozi su bezbednosni rizici, uključujući blizinu područja delovanja iranskih dronova, ali i rastuće nezadovoljstvo lokalnog stanovništva.

U takvim okolnostima, Split se nameće kao logično rešenje.

Hrvatska je procenjena kao stabilnije okruženje koje bi moglo da pruži bolje uslove za odmor iscrpljene posade, ali i manje neprijateljsku atmosferu.

Komandant broda, kapetan David Skaroši, istakao je da se posada raduje povratku u Split i zahvalio lokalnoj zajednici na gostoprimstvu, naglašavajući da je to zasluženi odmor nakon zahtevnih meseci na moru.

Međutim, razlozi za preseljenje ne završavaju se samo na bezbednosnoj situaciji.

Brod poslednjih nedelja muče ozbiljni tehnički problemi.

Požar je izbio unutar nosača i goreo je više od 30 sati, a dim se širio kroz ventilacioni sistem.

Stotine mornara moralo je da se podvrgne lekarskim pregledima, dok su mnogi ostali bez svojih kabina i primorani da spavaju na improvizovanim krevetima.

Uzrok požara još nije zvanično utvrđen, ali se istražuje mogućnost sabotaže, ne od strane neprijatelja, već od strane same posade broda.

Neki izvori sugerišu da bi za incident mogli biti odgovorni iscrpljeni mornari, želeći da okončaju misiju koja se stalno produžava.

Ministarstvo odbrane SAD još nije potvrdilo takve tvrdnje, već je samo navelo da je istraga u toku.

Međutim, problemi se ne zaustavljaju na požaru.

USS Džerald R. Ford se takođe suočava sa dugoročnim kvarovima u svom sanitarnom sistemu.

Toaleti broda se često začepljuju i ne rade, što dodatno pogoršava uslove života na brodu.

Sistem za otpadne vode, usvojen iz civilnih rešenja, pokazao se neprikladnim za dugoročne vojne misije.

Tokom trenutnog raspoređivanja, popravke su potrebne gotovo svakodnevno, a razni predmeti - od odeće do konopaca - uklonjeni su iz cevi, prema izveštajima.

Nosač aviona je na moru već devet meseci bez prestanka, učestvujući u operacijama na Karibima, u Evropi i Arktiku, kao i u aktuelnim napadima na iranske ciljeve.

Posadi je prvobitno rečeno da će se vratiti kući početkom marta, ali je misija produžena i sada bi mogla da traje do 11 meseci, što je jedno od najdužih raspoređivanja u novijoj istoriji američke mornarice.

Takvi uslovi ozbiljno utiču na moral.

Čak i visoki vojni zvaničnici priznaju da produžene misije remete privatni život vojnika i dodatno povećavaju pritisak.

