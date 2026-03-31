ZALJULJALO SE
UMERENO JAK ZEMLJOTRES U GRČKOJ! Stanovnici i turisti iz Patre dobro su osetili potres
Zemljotres jačine četiri stepena pogodio je danas južnu Grčku, nedaleko od Patre, javio je Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).
Potres se dogodio na dubini od 17 kilometara.
Nedaleko od epicentra, na sedam kilometara, se nalazi Gastuni, populacije 8.100 stanovnika i mnogo poznatija Patra, u kojoj živi 168.000 stanovnika i nalazi se na oko 65 kilometara.
Zasad nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.
(Kurir.rs/P.V.)
