Zemljotres jačine četiri stepena pogodio je danas južnu Grčku, nedaleko od Patre, javio je Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Potres se dogodio na dubini od 17 kilometara.

Nedaleko od epicentra, na sedam kilometara, se nalazi Gastuni, populacije 8.100 stanovnika i mnogo poznatija Patra, u kojoj živi 168.000 stanovnika i nalazi se na oko 65 kilometara.

Zasad nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaHOROR KOD GRČKE, 22 MIGRANTA UMRLA U ČAMCU: Krijumčari bacali tela u more
krit.jpg
PlanetaJAK ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Treslo se sve do srpskog komšiluka!
zeljotres.jpg
PlanetaMISTERIOZNI GIGANTSKI DRON PRIMEĆEN IZNAD BALKANA! Ogromna letelica uslikana dok sleće i pokrenula LAVINU GLASINA: Napad na Iran poligon da pokaže SVE ŠTO MOŽE
RQ-180
Planeta"PLAĆEN U GIROSIMA!" Zvonar kakvog još NISTE VIDELI: Nema ni metar visine, ali je RADNIK MESECA - Pogledajte scenu koja je raznežila i najtvrđa srca! (VIDEO)
download (2).jpg