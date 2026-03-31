Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je da bi dugotrajni rat u Iranu bio izuzetno koristan za Rusiju, a štetan za Ukrajinu.

Zelenski je za portal Axios izjavio da ruska ekonomija dobija ogroman podsticaj usled rasta cena nafte i ublažavanja sankcija, dok bi širenje sukoba moglo dovesti do kritične nestašice protivvazdušnih raketa i oružja koje je Ukrajini preko potrebno.

„Siguran sam da Rusija želi dugotrajni rat. Oni vide jasne prednosti: fokus SAD se prebacuje na Bliski istok, što može smanjiti vojnu pomoć Ukrajini, dok se sankcije Rusiji delimično ukidaju“, rekao je ukrajinski lider.

Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Zelenski je dodao da je Ukrajina podelila obaveštajne podatke sa liderima na Bliskom istoku koji ukazuju na to da Rusija direktno podržava Iran, uključujući pomoć u lociranju američkih i savezničkih baza u regionu.

„Ubeđen sam da Rusija 100 odsto podržava Iran. Koriste isti format deljenja satelitskih snimaka kao što su radili u slučaju napada na Ukrajinu“, naglasio je on.

"Kada završe sukob sa Iranom, pojačaće pritisak na Ukrajinu"

Ukrajinski predsednik je izrazio zabrinutost da će, po završetku sukoba sa Iranom, američka administracija pojačati pritisak na Ukrajinu da pristane na teritorijalne ustupke kako bi se okončao rat sa Rusijom.

„Siguran sam da predsednik Tramp i njegov tim žele da okončaju rat, ali pitanje je zašto bismo mi plaćali cenu toga? Mi nismo agresori, a oni očigledno ne vide drugi način da zaustave Putina osim povlačenja ukrajinskih snaga sa naše teritorije“, rekao je Zelenski.

On je zaključio da niko ne pridaje dovoljno važnosti opasnosti koju takva odluka predstavlja po bezbednost Ukrajine, dodavši da nedavni razgovori u Majamiju sa Trampovim izaslanicima, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, nisu dali konkretne rezultate.

"Ono što me brine jeste to što niko zaista ne ceni opasnost koju takva odluka predstavlja za našu bezbednost", ocenio je ukrajinski predsednik.