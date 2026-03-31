Čečenske vojne jedinice objavile su spremnost da se rasporede u Iranu kako bi podržale iranske oružane snage u slučaju kopnene invazije Sjedinjenih Američkih Država, tvrdi iranska televizija Press TV.

Snage lojalne Ramzanu Kadirovu opisuju tekući američko-izraelski rat protiv Irana kao verski rat.

Press TV dodaje da snage Kadirova eventualnu direktnu intervenciju SAD nazivaju džihadom – borbom dobra protiv zla – u odbrani Islamske Republike od američkih i savezničkih snaga.

Do ovog razvoja događaja dolazi dok se američko-izraelski rat protiv Irana intenzivira, uz izveštaje da američke snage, po naređenju predsednika SAD Donalda Trampa, vrše pritisak za pokretanje kopnene ofanzive nakon neuspeha vazdušne kampanje.

Navodi se da je rat počeo 28. februara, usred nuklearnih pregovora, atentatom na vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, kao i na visoke komandante i civile, uključujući više od 170 školske dece u mestu Minab.

Kao odgovor, iranske snage su do sada izvele 86 talasa napada raketama i dronovima na izraelske strateške ciljeve, kao i na američke baze širom Persijskog zaliva.

Značajno je i prisustvo ukrajinskih snaga koje otvoreno podržavaju SAD i Izrael, što se tumači kao upozorenje Rusiji i povezivanje ovog sukoba sa ratom u Ukrajini.