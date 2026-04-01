Ministri odbrane Italije i Francuske, Gvido Kroseto i Katrin Votran, izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja bezbednosne situacije u Libanu. U zajedničkom saopštenju su Kroseto i Katrin Votran posebno ukazali na nedavne napade u Libanu na pripadnike mirovne misije Ujedinjenih nacija.

Posledice izraelskog napada na višespratnu stambenu zgradu u libanskoj prestonici Bejrutu Foto: WAEL HAMZEH/EPA, Hussein Malla/AP

Takvi incidenti i povećana opasnost sa kojom se suočavaju pripadnici misije UN su neprihvatljivi, ocenili su Kroseto i Katrin Votran.

Oni su poručili da misija UN ima strateški značaj i da stabilnost Libana predstavlja osnovu ravnoteže celog Sredozemlja, javlja AP.

(Kurir.rs/Fonet)

