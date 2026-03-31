Američki predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao Francusku putem svoje platforme Truth Social, nakon što je Pariz zabranio prelet američkim vojnim avionima koji prevoze hitnu pomoć Izraelu.

Tramp je postupak francuskih vlasti nazvao „izuzetno nekorisnim“, posebno u kontekstu operacije u kojoj je, kako on navodi, uspešno eliminisan "kasapin iz Irana".

„Francuska nije dozvolila avionima nakrcanim vojnom opremom, koji su leteli za Izrael, da prelete preko njihove teritorije. Francuska je bila VRLO NEKORISNA u vezi sa 'Iranskim krvnikom' koji je uspešno eliminisan! Sjedinjene Države će to ZAPAMTITI!!!“, poručio je predsednik SAD.

Makron i Tramp Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia, udovic MARIN / AFP / Profimedia

Ovaj diplomatski sukob dolazi u trenutku kada evropski saveznici pokazuju sve veći otpor prema intenzitetu američko-izraelskih operacija u regionu, dok Vašington insistira na potpunoj logističkoj podršci za nastavak kampanje protiv Teherana.

