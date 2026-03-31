Američki predsednik Donald Tramp, u objavi na društvenoj mreži Truth Social, poslao je oštru poruku evropskim saveznicima, posebno Velikoj Britaniji, u kontekstu poremećaja u snabdevanju energijom zbog situacije u Ormuskom moreuzu.

- Sve te zemlje koje ne mogu da dobiju mlazno gorivo zbog Ormuskog moreuza, poput Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odbilo da se umeša u obezglavljivanje Irana, imam predlog za vas: Broj 1, kupujte od SAD, imamo ga dosta, i broj 2, skupite malo odložene hrabrosti, idite do moreuza i jednostavno ga PREUZMITE. Moraćete da počnete da učite kako da se borite za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomognu, baš kao što niste ni vi bili tu za nas. Iran je, u suštini, desetkovan. Teži deo je završen.Idite po svoju naftu! Predsednik DJT - poručio je Tramp.

Istovremeno, Tramp je kritikovao britansku odluku da se ne pridruži vojnoj operaciji protiv Irana i rekao da saveznici više ne mogu da računaju na automatsku američku podršku u krizama.

Ne propustitePlanetaSNAGE RAMZANA KADIROVA SPREMNE DA UĐU U RAT NA STRANI IRANA? Mediji u Teheranu tvrde: "Ako krene kopnena invazija, to je DŽIHAD!"
ramzan-kadirov.jpg
PlanetaAMERIKA BESNA ZBOG POTEZA ŠPANIJE, RUBIO ŽESTOKO ISPROZIVAO NATO ČLANICU: "Uskratili ste nam vazdušni prostor i hvalili se time" Savez na klimavim nogama?
Mark Rubio
PlanetaTRAMP ODUSTAJE OD GLAVNOG CILJA U IRANU? Volstrit džurnal saznaje da je spreman da okonča rat i bez deblokade Ormuskog moreuza, ima plan B koji UKLJUČUJE EVROPU
moreuz.jpg
PlanetaZAŠTO JE NAJVEĆI AMERIČKI NOSAČ AVIONA STIGAO U SPLIT? Ako je OVO istina, Tramp ima OGROMAN problem: Bezbednosni rizici su samo VRH ledenog brega (FOTO)
amеrički nosač aviona Džerald Ford