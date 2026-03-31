- Sve te zemlje koje ne mogu da dobiju mlazno gorivo zbog Ormuskog moreuza, poput Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odbilo da se umeša u obezglavljivanje Irana, imam predlog za vas: Broj 1, kupujte od SAD, imamo ga dosta, i broj 2, skupite malo odložene hrabrosti, idite do moreuza i jednostavno ga PREUZMITE. Moraćete da počnete da učite kako da se borite za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomognu, baš kao što niste ni vi bili tu za nas. Iran je, u suštini, desetkovan. Teži deo je završen.Idite po svoju naftu! Predsednik DJT - poručio je Tramp.