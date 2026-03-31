Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je američko-izraelska misija u Iranu "prešla pola puta", misleći na rat na Bliskom istoku koji traje već 32 dana.

On je u intervjuu američkoj televiziji Njuzmaks kazao da je trenutni fokus na iranskim "zalihama obogaćenog uranijuma".

Ovaj medij navodi da je Netanjahu ponudio samouverenu procenu zajedničke vojne kampanje koju njegova zemlja vodi sa SAD, rekavši da je već postignut značajan napredak u rasturanju iranskih kapaciteta.

Premijer Izraela je rekao je da je najvažniji cilj sprečavanje Teherana da stekne nuklearno oružje.

- Prešli smo pola puta u smislu uspeha misije - poručio je Netanjahu, navodeći velike uspehe u degradaciji iranske vojne, nuklearne i industrijske infrastrukture.

"Eliminisani nuklearni naučnici"

Netanjahu je kazao da su američke i izraelske snage već pogodile ključne elemente iranskog ratnog kapaciteta, uključujući raketne sisteme, fabrike oružja i osoblje povezano sa njegovim nuklearnim programom.

- Već smo degradirali njihove raketne kapacitete, uništili fabrike i eliminisali ključne nuklearne naučnike - rekao je on, dodajući da su ti napori "značajno unazadili" ambicije Irana.

Izraelski premijer poznat i po nadimku Bibi naglasio je da cilj vojne kampanje nije samo oslabljivanje Irana u sadašnjosti, već i sprečavanje daleko opasnije budućnosti.

- Oni teže ka nuklearnom oružju i sredstvima (raketama) da ga lansiraju ka američkim gradovima. Upravo je to ono što čini ovaj rat — sprečavanje tog ishoda - upozorio je Netanjahu.

Ključno uklanjanje iranskog uranijuma

On je kazao da je trenutna faza operacije usredsređena na obezbeđivanje ili uklanjanje iranskog obogaćenog uranijuma, što je ključni korak koji bi mogao trajno da zaustavi kapacitete Irana za razvoj nuklearnog oružja.

- Fokus je na njihovim zalihama obogaćenog uranijuma - rekao je Netanjahu, napominjući da je američki predsednik Donald Tramp zahtevao da se materijal ukloni iz Irana i potencijalno preda međunarodnim vlastima.

Netanjahu je odbio da ponudi konkretan vremenski okvir za završetak sukoba, ukazujući samo na kontinuirani zamah u korist SAD i Izraela u ovom ratu.

- Iran izlazi (iz rata) slabiji; mi izlazimo jači - poručio je on, ukazujući i na vojne uspehe i na rastuću unutrašnju nestabilnost unutar iranskih vlasti.

Njuzmaks navodi da se vojni analitičari uglavnom slažu da su nedavni napadi značajno poremetili iransku infrastrukturu, mada neki od njih upozoravaju da Teheran zadržava sposobnost da odgovori asimetričnim sredstvima, uključujući posredničke snage i sajber operacije.

"Ostvarujemo stabilan napredak"

Navodi se da je, ipak, Netanjahu operaciju predstavio kao neophodan i strateški napor za neutralizaciju dugogodišnje pretnje, složivši se sa širim konzervativnim stavovima da je odlučna vojna akcija neophodna za odvraćanje odmetničkih režima.

On je rekao da cilj ostaje jasan: Osigurati da Iran nikada ne poseduje mogućnost da preti Izraelu, SAD ili njihovim saveznicima nuklearnim oružjem.

- Ostvarujemo stabilan napredak - zaključio je Netanjahu, signalizirajući uverenje da su krajnji ciljevi misije nadohvat ruke.