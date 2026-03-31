"PITAO SAM MLADE PILOTE ŠTA IM TREBA, REKLI SU: DAJTE NAM JOŠ META" Zapaljivi govor Trampovog ministra rata! Hegset poručio: "Pregovaraćemo BOMBAMA" (VIDEO)
Američki ministar odbrane Pit Hegset i načelnik Združenog generalštaba general Den Kejn održavaju brifing za novinare u Pentagonu , gde se očekuje da će prvi put posle skoro dve nedelje razgovarati o ratu SAD sa Iranom.
Njih dvojica su poslednji put održali javni brifing o ratnim naporima 19. marta.
Hegset tokom vikenda posetio Centralnu komandu SAD
Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je tokom vikenda posetio Centralnu komandu SAD i sastao se sa trupama, mada je odbio da otkrije u koje je baze putovao.
Hegset je rekao da su tokom njegove posete uspešno oborene dve rakete.
Dodao je da je razgovarao sa pripadnicima američkog vazduhoplovstva i mornarice, od kojih su se neki „upravo vratili sa neba Irana“.
- Pitao sam svakog mladog Amerikanca šta mu je potrebno? I niko nije rekao bolja oprema, niko nije rekao udobniji uslovi života, niko nije rekao: 'Pošaljite me kući'. Pa, naravno, na kraju želimo sve te stvari. I oni to žele - rekao je Hegset.
- Ali ono što su mi ti Amerikanci rekli — mladi i stari, oficiri i podoficiri, muškarci i žene, crnci i belci — bilo je: 'Hajde da završimo misiju. Nabavite nam još više bombi, veće bombe, više meta. Hajde da ovo završimo" - kaže Hegset.
Hegset: Moral iranske vojske je narušen
Hegest nastavlja da govori da se američka vatrena moć povećava, a iranska smanjuje, dodajući da predsednik Tramp radi ono što nijedan drugi predsednik nije imao hrabrosti da uradi.
U poslednja 24 sata Iran je ispalio najmanji broj raketa, a moral iranske vojske je narušen, što uzrokuje dezerterstva i frustraciju među vojnim liderima, poručio je Hegset.
Iran govori „vrlo stvarno“ - ali u međuvremenu ćemo „pregovarati bombama“, kaže Hegset
Nakon početnih izjava, ministar odbrane sada odgovara na pitanja novinara u Pentagonu.
Pitali su ga o razlici između izjava iz Vašingtona i Donalda Trampa, koji zvuče pozitivno u vezi sa pregovorima, i tvrdnji iranskih zvaničnika da još nema ozbiljnih razgovora, već samo indirektnih poruka koje se prenose preko posrednika.
Jedan teheranski zvaničnik je čak rekao da SAD pregovaraju same sa sobom.
O tome, Hegset kaže da su razgovori „veoma realni“.
On dodaje:
„Oni su u toku. Aktivni su i mislim da dobijaju na snazi.“
Hegset dodaje da bi SAD „mnogo više volele“ da reše problem sporazumom sve dok Iran ispunjava njihove zahteve.
- To je cilj. Ne želimo da vojno radimo više nego što je potrebno. Ali nisam to mislio neozbiljno kada sam rekao da ćemo u međuvremenu pregovarati bombama. Naš posao je da osiguramo da primoramo Iran da shvati da je ovaj novi režim, ovaj režim na vlasti, u boljem položaju ako sklope taj dogovor. I tako ćemo nastaviti - poručio je Hegset.
Hegset izgleda kritikuje britansku mornaricu zbog Ormuskog moreuza
Govoreći o Ormuskom moreuzu, koji je zatvoren, Hegset kaže: „Mislim da je predsednik jutros bio jasan da postoje zemlje širom sveta koje bi trebalo da budu spremne da se angažuju i na ovom ključnom plovnom putu.“
On kaže da nije samo u pitanju američka mornarica.
- Poslednji put kada sam proveravao, navodno je postojala velika, loša Kraljevska mornarica koja bi mogla biti spremna da radi i takve stvari - kaže on.
„Dakle, on ističe da je ovo međunarodni plovni put koji koristimo manje od većine, zapravo, dramatično manje od većine.“
Nije samo američki „skup problema“ u budućnosti, „iako smo uradili lavovski deo priprema kako bismo osigurali da će moreuz biti otvoren“.
Poenta je biti nepredvidiv“: Hegset ne isključuje mogućnost igranja na terenu
Hegset kaže da neće isključiti nijednu opciju i ne želi da otkrije kako će SAD pristupiti Iranu.
On kaže: „Ne možete se boriti i dobiti rat ako govorite svom protivniku šta ste spremni da uradite ili šta niste spremni da uradite... uključujući i čizme na terenu.“
„Naš protivnik trenutno misli da postoji 15 različitih načina na koje bismo mogli da ih napadnemo sa čizmama na terenu, i znate šta? Postoje.“
On kaže da bi, ako je potrebno, SAD mogle da „izvrše“ bilo koju od tih opcija u ime predsednika ili da odluče da to ne urade.
Pregovori bi mogli da uspeju, ili bi mogao biti potreban drugačiji pristup, kaže on, dodajući da je „poenta biti nepredvidiv“.