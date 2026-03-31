Slušaj vest

Američki ministar odbrane Pit Hegset i načelnik Združenog generalštaba general Den Kejn održavaju brifing za novinare u Pentagonu , gde se očekuje da će prvi put posle skoro dve nedelje razgovarati o ratu SAD sa Iranom.

Njih dvojica su poslednji put održali javni brifing o ratnim naporima 19. marta.

Hegset tokom vikenda posetio Centralnu komandu SAD

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je tokom vikenda posetio Centralnu komandu SAD i sastao se sa trupama, mada je odbio da otkrije u koje je baze putovao.

Hegset je rekao da su tokom njegove posete uspešno oborene dve rakete.

Dodao je da je razgovarao sa pripadnicima američkog vazduhoplovstva i mornarice, od kojih su se neki „upravo vratili sa neba Irana“.

- Pitao sam svakog mladog Amerikanca šta mu je potrebno? I niko nije rekao bolja oprema, niko nije rekao udobniji uslovi života, niko nije rekao: 'Pošaljite me kući'. Pa, naravno, na kraju želimo sve te stvari. I oni to žele - rekao je Hegset.

- Ali ono što su mi ti Amerikanci rekli — mladi i stari, oficiri i podoficiri, muškarci i žene, crnci i belci — bilo je: 'Hajde da završimo misiju. Nabavite nam još više bombi, veće bombe, više meta. Hajde da ovo završimo" - kaže Hegset.

Hegset: Moral iranske vojske je narušen

Hegest nastavlja da govori da se američka vatrena moć povećava, a iranska smanjuje, dodajući da predsednik Tramp radi ono što nijedan drugi predsednik nije imao hrabrosti da uradi.

U poslednja 24 sata Iran je ispalio najmanji broj raketa, a moral iranske vojske je narušen, što uzrokuje dezerterstva i frustraciju među vojnim liderima, poručio je Hegset.

Pit Hegset drži konferenciju za medije u Pentagonu Foto: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Iran govori „vrlo stvarno“ - ali u međuvremenu ćemo „pregovarati bombama“, kaže Hegset

Nakon početnih izjava, ministar odbrane sada odgovara na pitanja novinara u Pentagonu.

Pitali su ga o razlici između izjava iz Vašingtona i Donalda Trampa, koji zvuče pozitivno u vezi sa pregovorima, i tvrdnji iranskih zvaničnika da još nema ozbiljnih razgovora, već samo indirektnih poruka koje se prenose preko posrednika.

Jedan teheranski zvaničnik je čak rekao da SAD pregovaraju same sa sobom.

O tome, Hegset kaže da su razgovori „veoma realni“.

On dodaje:

„Oni su u toku. Aktivni su i mislim da dobijaju na snazi.“

Hegset dodaje da bi SAD „mnogo više volele“ da reše problem sporazumom sve dok Iran ispunjava njihove zahteve.

- To je cilj. Ne želimo da vojno radimo više nego što je potrebno. Ali nisam to mislio neozbiljno kada sam rekao da ćemo u međuvremenu pregovarati bombama. Naš posao je da osiguramo da primoramo Iran da shvati da je ovaj novi režim, ovaj režim na vlasti, u boljem položaju ako sklope taj dogovor. I tako ćemo nastaviti - poručio je Hegset.

Hegset izgleda kritikuje britansku mornaricu zbog Ormuskog moreuza

Govoreći o Ormuskom moreuzu, koji je zatvoren, Hegset kaže: „Mislim da je predsednik jutros bio jasan da postoje zemlje širom sveta koje bi trebalo da budu spremne da se angažuju i na ovom ključnom plovnom putu.“

On kaže da nije samo u pitanju američka mornarica.

Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

- Poslednji put kada sam proveravao, navodno je postojala velika, loša Kraljevska mornarica koja bi mogla biti spremna da radi i takve stvari - kaže on.

„Dakle, on ističe da je ovo međunarodni plovni put koji koristimo manje od većine, zapravo, dramatično manje od većine.“

Nije samo američki „skup problema“ u budućnosti, „iako smo uradili lavovski deo priprema kako bismo osigurali da će moreuz biti otvoren“.

Poenta je biti nepredvidiv“: Hegset ne isključuje mogućnost igranja na terenu

Hegset kaže da neće isključiti nijednu opciju i ne želi da otkrije kako će SAD pristupiti Iranu.

On kaže: „Ne možete se boriti i dobiti rat ako govorite svom protivniku šta ste spremni da uradite ili šta niste spremni da uradite... uključujući i čizme na terenu.“

„Naš protivnik trenutno misli da postoji 15 različitih načina na koje bismo mogli da ih napadnemo sa čizmama na terenu, i znate šta? Postoje.“

On kaže da bi, ako je potrebno, SAD mogle da „izvrše“ bilo koju od tih opcija u ime predsednika ili da odluče da to ne urade.