Advokati odbrane Tajlera Robinsona, koji je optužen da je na Univerzitetu Juta Veli usmrtio konzervativca Čarlija Kirka, tvrde da metak koji ga je pogodio u vrat možda nije ispaljen iz puške njihovog klijenta.

Robinsonu preti smrtna kazna, ali njegova odbrana sada ističe da Biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksploziv (ATF) nije uspeo da identifikuje metak pronađen tokom obdukcije kao projektil koji odgovara puški povezanoj sa Robinsonom.

FBI trenutno sprovodi dodatne testove, dok odbrana traži šest meseci za analizu hiljada dokumenata. Navode da im je potrebno stotine sati za sveobuhvatan pregled dokaza koji nedostaju kako bi se pripremili za preliminarno ročište.

Tužioci su ranije saopštili da je DNK koji odgovara Robinsonovom pronađen na obaraču puške, ispaljenoj čauri i dve neispaljene čaure.

Međutim, advokati odbrane napominju da forenzički izveštaji ukazuju na prisustvo DNK više različitih osoba na pojedinim predmetima, što zahteva složeniju analizu.

Kirk (31) je ubijen dok je odgovarao na pitanja o nasilju oružjem. Tužioci tvrde da je Robinson poslao poruku svojoj partnerki u kojoj je naveo da je ciljao Kirka jer mu je "dosta njegove mržnje".

Šerif podneo ostavku

U međuvremenu, šerif Nejt Bruksbi, koji je ubedio Robinsona da se preda, podneo je ostavku i otišao u penziju nakon pritužbi na rad njegove kancelarije.

Zamenica okružnog tužioca, Kortni Sinagra, potvrdila je da je Bruksbi podneo ostavku kao posledicu tih pritužbi. Sam Bruksbi je ranije izjavio da su pregovori o predaji vođeni veoma pažljivo kako bi se Robinson osećao dovoljno sigurno da se sam pojavi u kancelariji.

Robinsona opisuju kao "tihog mladića koji se zanimao za muziku"

Robinson, koji nema kriminalni dosije, opisan je kao student treće godine elektrotehnike na Tehničkom koledžu Diksi.

Bio je odličan učenik u srednjoj školi sa vrhunskim rezultatima na testovima, a 2021. godine je dobio prestižnu akademsku stipendiju za Državni univerzitet Jute.