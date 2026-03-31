Poljsko ministarstvo odbrane odbacilo je tvrdnje da američka administracija vrši pritisak na Varšavu da premesti jednu od svoje dve baterije raketnog sistema "Patriot" na Bliski istok, nakon što je dnevni list Žečpospolita objavio da je Vašington pokrenuo to pitanje u nezvaničnim razgovorima.

List je naveo da su američki zvaničnici takođe ispitivali da li bi Poljska mogla da preda rakete PAC-3 MSE koje su već isporučene uz sistem Patriot.

Portparol poljskog ministarstva odbrane, Januš Sejmej, demantovao je ovaj izveštaj, rekavši da SAD ne vrše nikakav pritisak na Poljsku u vezi sa transferom oružja.

Potpredsednik vlade i ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da će poljske baterije Patriot ostati u zemlji.

"Naše baterije Patriot i njihovo naoružanje služe za zaštitu poljskog neba i istočnog krila NATO; ništa se ne menja po tom pitanju i ne planiramo da ih bilo gde pomeramo“, rekao je Kosinjak-Kamiš.

"Naši saveznici znaju i veoma dobro razumeju koliko su naši zadaci ovde važni. Bezbednost Poljske je apsolutni prioritet“, dodao je on.

Prema pisanju Žečpospolite, ukoliko Sjedinjene Države ne povećaju proizvodne kapacitete za rakete PAC-3 MSE, dopuna zaliha iscrpljenih tokom rata sa Iranom mogla bi potrajati oko dve godine. Dostizanje proizvodnje od 2.000 raketa godišnje moglo bi potrajati sedam godina, navodi list.

Poljska kupuje osam baterija Patriot

To bi moglo odložiti isporuke oružja koje je Poljska kupila od SAD, a koje su planirane da počnu 2027. godine. Isporuke uključuju šest baterija Patriot i 600 raketa PAC-3.

Sistemi Patriot su centralni deo poljske vazdušne odbrane u razvoju u okviru programa Visla.

Poljska kupuje osam baterija Patriot, odnosno 64 lansera, opremljenih IBCS sistemom, LTDAMS radarima i raketama PAC-3 MSE.