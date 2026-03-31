MANEKENKA VIKTORIJA SLIKALA SE GOLA, A SAD JE ZELENSKI IMENOVAO ZA POČASNOG KONZULA: O njoj bruji cela Evropa, a evo ko je ona u stvari (foto)
Imenovanje Viktorije Jakimove od strane Ministarstva spoljnih poslova Volodimira Zelenskog izazvalo je negodovanje u Kijevu.
Ukrajina je pre deset dana otvorila kancelariju počasnog konzula u Dominikanskoj Republici, a Zelenski je upravo Jakimovu imenovao za počasnog konzula na ovom na karipskom ostrvu.
Jakimova je naišla na kritike jer je karijeru započela kao manekenka slikajući se gola, a kritičari smatraju da neko sa takvim prethodnim zanimanjem nema mesta u diplomatiji.
Jakimova odgovorila na kritike na društvenim mrežama
Jakimova je odgovorila na kritike na društvenim mrežama.
Istakla je da su od početka sveopšteg rata mnogi Ukrajinci promenili karijeru i udružili snage kako bi podržali državu.
- Kada sam se prijavljivala za mesto počasnog konzula, nisam pokušavala da sakrijem svoj prethodni život u manekenstvu. Moderna, nezavisna žena ima pravo da se ostvari u izabranoj profesiji, kao i da promeni pravac i razvija se - napisala je na Fejsbuku.
Prema njenom Fejsbuk profilu, Jakimova je poreklom iz Odese i trenutno živi u La Romani.
Studirala je na Državnom ekonomskom univerzitetu u Odesi.
Pored diplomatske uloge, Jakimova radi u kompanijama koje razvijaju softver za logističke kompanije.
Ona je istakla svoju lojalnost Ukrajini.
- Pozivam sve da podrže Oružane snage Ukrajine i naše dobrovoljce. Slava Ukrajini - rekla je.
Upoznala je kralja Čarlsa
2017. godine upoznala je kralja Čarlsa, tadašnjeg princa od Valensije.
„Bilo je to zanimljivo iskustvo; atmosfera u palati je neverovatna i naravno to je nešto čega se sećate - nešto što nikada nisam zamišljala da će mi se dogoditi“, otkrila je. „Imam mnogo poštovanja prema njemu.“
Bivši poslanik Borislav Bereza je to podržao, napominjući da se „mnogima nije dopao novi počasni konzul Ukrajine u Dominikanskoj Republici“.
Jakimova je otkrila da živi u Dominikanskoj Republici od 2014. godine i da je bila udata za državljanina te zemlje.
(Kurir.rs/24sata.hr)