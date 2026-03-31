Imenovanje Viktorije Jakimove od strane Ministarstva spoljnih poslova Volodimira Zelenskog izazvalo je negodovanje u Kijevu.

Ukrajina je pre deset dana otvorila kancelariju počasnog konzula u Dominikanskoj Republici, a Zelenski je upravo Jakimovu imenovao za počasnog konzula na ovom na karipskom ostrvu.

Jakimova je naišla na kritike jer je karijeru započela kao manekenka slikajući se gola, a kritičari smatraju da neko sa takvim prethodnim zanimanjem nema mesta u diplomatiji.

Viktorija Jakimova, počasni konzul Ukrajine u Dominikanskoj Republici Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Jakimova odgovorila na kritike na društvenim mrežama

Jakimova je odgovorila na kritike na društvenim mrežama.

Istakla je da su od početka sveopšteg rata mnogi Ukrajinci promenili karijeru i udružili snage kako bi podržali državu.

- Kada sam se prijavljivala za mesto počasnog konzula, nisam pokušavala da sakrijem svoj prethodni život u manekenstvu. Moderna, nezavisna žena ima pravo da se ostvari u izabranoj profesiji, kao i da promeni pravac i razvija se -  napisala je na Fejsbuku.

Prema njenom Fejsbuk profilu, Jakimova je poreklom iz Odese i trenutno živi u La Romani.

Viktorija Jakimova Foto: Facebook

Studirala je na Državnom ekonomskom univerzitetu u Odesi.

Pored diplomatske uloge, Jakimova radi u kompanijama koje razvijaju softver za logističke kompanije.

Ona je istakla svoju lojalnost Ukrajini.

- Pozivam sve da podrže Oružane snage Ukrajine i naše dobrovoljce. Slava Ukrajini - rekla je.

Upoznala je kralja Čarlsa

2017. godine upoznala je kralja Čarlsa, tadašnjeg princa od Valensije.

„Bilo je to zanimljivo iskustvo; atmosfera u palati je neverovatna i naravno to je nešto čega se sećate - nešto što nikada nisam zamišljala da će mi se dogoditi“, otkrila je. „Imam mnogo poštovanja prema njemu.“

Bivši poslanik Borislav Bereza ​​je to podržao, napominjući da se „mnogima nije dopao novi počasni konzul Ukrajine u Dominikanskoj Republici“.

Jakimova je otkrila da živi u Dominikanskoj Republici od 2014. godine i da je bila udata za državljanina te zemlje.

(Kurir.rs/24sata.hr)

