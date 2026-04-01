Češka policija danas je saopštila da je uhapsila stranog državljanina koji je preuzeo odgovornost za napad molotovljevim koktelom na Ruski kulturni centar u Pragu prošle nedelje.

U saopštenju se navodi da se osumnjičeni predao policiji u ponedeljak i da je priznao da je planirao napad još od prošle godine.

Nije saopštena nacionalnost osumnjičenog.

Incident u Pragu dogodio se četvrtak, a na fotografijama se vidi jedan razbijen prozor, dok su dva prozora i zid zgrade delimično bili prekriveni dimom, ali zgrada se nije zapalila.

Direktor Ruskog kulturnog centra Igor Girenko izjavio je za rusku agenciju Tas da je šest molotovljevih koktela bačeno na zgradu, ali da su samo tri eksplodirala.

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da je ovaj incident bio "varvarski čin", a ruska ambasada u Pragu zatražila je od čeških vlasti da povećaju obezbeđenje ruskih institucija.

Ministarstvo spoljnih poslova Češke osudilo je napad.

(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)

