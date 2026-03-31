Rusija će preduzeti neophodne mere ukoliko se potvrdi da su zemlje Evropske unije ustupile svoj vazdušni prostor za napade ukrajinskih bespilotnih letelica na teritoriju severozapadne Rusije, izjavio je portparol predsednika Dmitrij Peskov.

"Apsolutno smatramo da će nas eventualno ustupanje vazdušnog prostora za sprovođenje neprijateljskih, terorističkih aktivnosti protiv Rusije primorati da izvučemo odgovarajuće zaključke i preduzmemo odgovarajuće mere“, naglasio je Peskov, a prenosi TASS.

Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

Prema njegovim rečima, Moskva pažljivo prati situaciju i neće ostaviti takve postupke bez odgovora.

Litvanija, Letonija i Estonija daju dozvolu

Ranije je saopšteno da su se Litvanija, Letonija i Estonija složile da propuštaju ukrajinske dronove radi mogućih udara na Sankt Peterburg, Lenjingradsku oblast i druge severozapadne regione Rusije.

S druge strane, načelnik operativne komande poljskih oružanih snaga, general Mačej Kliš, izjavio je da ne postoje dokazi o ustupanju poljskog vazdušnog prostora za dejstva protiv Rusije.

Peskov je ranije ukazivao na mogućnost da Kijev koristi teritorije baltičkih zemalja za prelet dronova „naslepo“, kako bi uvukao druge članice EU i NATO-a u ostvarivanje sopstvenih interesa.

