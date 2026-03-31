Slušaj vest

Rusija će preduzeti neophodne mere ukoliko se potvrdi da su zemlje Evropske unije ustupile svoj vazdušni prostor za napade ukrajinskih bespilotnih letelica na teritoriju severozapadne Rusije, izjavio je portparol predsednika Dmitrij Peskov.

"Apsolutno smatramo da će nas eventualno ustupanje vazdušnog prostora za sprovođenje neprijateljskih, terorističkih aktivnosti protiv Rusije primorati da izvučemo odgovarajuće zaključke i preduzmemo odgovarajuće mere“, naglasio je Peskov, a prenosi TASS.

Dmitrij Peskov

Prema njegovim rečima, Moskva pažljivo prati situaciju i neće ostaviti takve postupke bez odgovora.

Litvanija, Letonija i Estonija daju dozvolu

Ranije je saopšteno da su se Litvanija, Letonija i Estonija složile da propuštaju ukrajinske dronove radi mogućih udara na Sankt Peterburg, Lenjingradsku oblast i druge severozapadne regione Rusije.

S druge strane, načelnik operativne komande poljskih oružanih snaga, general Mačej Kliš, izjavio je da ne postoje dokazi o ustupanju poljskog vazdušnog prostora za dejstva protiv Rusije.