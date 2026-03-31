Većina Kubanaca je za revoluciju, kapitalističku, ne komunističku, izjavio je Sandro Kastro, unuk bivšeg kubanskog vođe Fidela Kastra, u intevjuu za američku tv mrežu CNN.

To su preneli mediji u EU, istakavši da je ova iznenadjujuća izjava unuka Fidela Kastra data u trenutku kad je, takođe neočkivano, američki predsednik Donald Tramp izjavio da "nema ništa protiv" što je jedan ruski tanker isporučio naftu Kubi, iako su SAD na to zavele embargo.

Jer, dodao je Tramp, ta nafta koja može podmiriti kubanske potrebe samo za desetak dana, "nema nikakvog učinka... Kuba je gotova, ima korumpiran, najgori mogući režim".

Sandro Kastro, unuk Fidela Kastra Foto: Youtube/CNN

Sandro Kastro, koji je kubanski influenser na društvenim mrežama i rekao je za CNN da svojim video porukama kritikuje vlast, zbog čega ga je služba državne bezbednosti u Havani pozvala na razgovor.

Ali ga je politička policija pustila i samo "ukorila", ne samo zato što nosi legendarno prezime, već i zbog toga što nikad nije pozivao na nasilje ili promenu režima.

Unuk Fidela Kastra spreman za nagodbu s Trampom

CNN ukazuje na Sandrove reči da "većina Kubanaca žele da budu kapitalisti", što objašnjava i to da je influenser unuk Fidela Kastra za nagodbu s američkim predsednikom Trampom.

- Mi moramo otvoriti svoj ekonomski model, ukloniti birokratiju - navodi Sandro Kastro i tvrdi: "ja jesam revolucionar, ali revolucionar ideja, napretka, promena".

Kastrov unuk time vrlo jasno cilja na poruke sadašnjeg kubanskog predsednika Migela Dijasa-Kanela o nužnosti "očuvanja kontinuiteta".

Kuba - Restrikcije i nestašice nafte u Havani Foto: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Sandro Kastro, međutim, direktno kritikuje predsednika Dijasa-Kanela i podvlači da "on ne radi dobro svoj posao".

Influenser je bio istovremeno mnogo jasniji oko toga kako nagodba i poslovi s Trampom mogu sprovesti poželjnu revoluciju na tom karipskom ostrvu.

Satiričan Kastrov snimak

Sandro je na svom novom satiričnom video prilogu prikazao jednog glumca koji igra američkog predsednika i stoji pored kule-hotela na rubu Havane.

Mediji u EU prenose i da je Kastrov unuk američkoj tv mreži poverio da i sam želi da ima sopstvenu pivaru, da kupi više noćnih klubova i automobila, ali da je jako nesrećan zbog toga što Kuba trpi ekonomske i trgovinske sankcije.

"Mnogi ljudi na Kubi snevaju o putu u kapitalizam, mnogi su za kapitalizam uz suverenitet... većina Kubanaca su za kapitalizam, a ne komunizam", kazao je Sandro Kastro.