Slovački premijer Robert Fico izjavio je da Evropska komisija treba da prestane da traži alternativna rešenja i da jednostavno natera Ukrajinu da omogući protok ruske nafte naftovodom Družba, jer bi to stabilizovalo tržište uzdrmano krizom na Bliskom istoku.

Fico je, nakon zajedničke sednice slovačke i češke vlade u zamku Nova Horka, poručio da Brisel treba da prekine sa političkim igrama i prizna da može da ubedi Volodimira Zelenskog da dozvoli pristup timu eksperata radi obnove toka nafte.

On je podsetio da su Slovačka i Mađarska zakonski izuzete iz sankcija na ruske energente do 2027. godine i kritikovao je ukrajinskog predsednika zbog tvrdnji da naftovod ne može da funkcioniše.

Prema Ficovim rečima, satelitski snimci potvrđuju da naftovod nije oštećen spolja, a obnavljanje njegovog rada je od vitalnog interesa za celu Evropu.

Fico: Fon der Lajen da prestane da piše ljubazne poruke Zelenskom, a da kritikuje Bratislavu

Slovački premijer je takođe poručio predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen da prestane da piše ljubazne poruke Zelenskom dok istovremeno kritikuje Slovačku zbog unutrašnjih odluka o cenama goriva.

Fico je uputio kritike i Hrvatskoj zbog visokih cena tranzita i zabrane uvoza ruske nafte.

Češki premijer Andrej Babiš podržao je zahtev za hitnu obnovu Družbe, napominjući da bi tim putem mogla da se doprema i nafta iz Kazahstana, kao što je to slučaj sa severnim krakom koji snabdeva Nemačku.

Babiš je naglasio da je za rešavanje energetske krize neophodan širi regionalni dogovor koji bi uključio Višegradsku grupu, Nemačku i Austriju.

Fico je najavio da će tokom predstojećeg slovačkog predsedavanja ovom grupom pozvati nemačkog i austrijskog kancelara na zajedničke razgovore. Ova sednica je označila povratak bliskoj saradnji dve vlade nakon pauze koja je trajala od 2023. godine zbog prethodnih neslaganja oko politike prema Ukrajini i Rusiji.