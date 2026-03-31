Pentagon je u smrtonosnom napadu 28. februara 2026. upotrebio borbeno neproverene projektile koji su pogodili civilne objekte u blizini vojnog kompleksa u Iranu, preneo je Index.

U napadu, izvedenom prvog dana rata, oružje sa obeležjima novorazvijenog američkog balističkog projektila pogodilo je sportsku dvoranu i susednu osnovnu školu u gradu Lamerdu na jugu zemlje. Lokalni zvaničnici izvestili su da je u tom i drugim obližnjim udarima ubijena najmanje 21 osoba, piše Njujork tajms.

Analiza vizuelnih dokaza koju su sproveli Njujork tajms i stručnjaci za oružje pokazala je da karakteristike oružja, eksplozije i nastala šteta odgovaraju balističkom projektilu kratkog dometa poznatom kao Precision Strike Missile ili PrSM. Projektil je dizajniran tako da detonira neposredno iznad cilja i rasprši male volframove kuglice.

Video-zapisi prikazuju dva udara u Lamerdu. Na jednom snimku, iz stambenog područja tristotinjak metara od dvorane i škole, vidi se projektil u letu čija silueta odgovara PrSM, nakon čega sledi velika vatrena kugla u vazduhu.

Drugi video, sa sigurnosne kamere preko puta dvorane, ne prikazuje dolazak projektila, ali jasno beleži eksploziju neposredno iznad građevine. Fotografije sa oba mesta udara pokazuju brojne rupe koje su očigledno uzrokovale volframove kuglice.