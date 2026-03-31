Iranski Revolucionarni gardijski korpus (IRGC) objavio je rok posle kojeg planira da pokrene napade na američke kompanije na Bliskom istoku.

Prema iranskim državnim medijima, rok je sutra (sreda) u 20:00 časova po teheranskom vremenu.

„Ignorisali ste naša višestruka upozorenja o potrebi zaustavljanja terorističkih operacija i danas je, kao rezultat terorističkih napada koje ste izvršili vi i vaši izraelski saveznici, ubijen veliki broj iranskih građana.“

„Pošto su ključni elementi u planiranju i praćenju ciljeva likvidacije američkih IKT i veštačke inteligencije kompanija, kao odgovor na ove terorističke operacije, od sada će glavne institucije koje efikasno učestvuju u terorističkim operacijama biti smatrane legitimnim ciljevima“, saopštila je IRGC.

Pozovite zaposlene da napuste svoja radna mesta

Državni mediji su takođe objavili spisak američkih kompanija koje bi Iranski revolucionarni gardijski korpus navodno mogao da cilja, uključujući i niz poznatih kompanija.

Među 18 kompanija koje je IRGC pomenuo u svojoj pretnji su Majkrosoft, Gugl, Epl, Intel, IBM, Tesla i Boing.

IRGC je pozvao zaposlene u ovim kompanijama da „odmah napuste svoja radna mesta“.