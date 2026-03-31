Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei nalazi se u Iranu ali izbegava javna pojavljivanja, izjavio je danas ruski ambasador u Teheranu Aleksej Dedov.

- Kao što je iransko rukovodstvo više puta izjavilo, novi lider je u Iranu, ali iz očiglednih razloga, uzdržava se od javnih nastupa - rekao je Dedov za Rusku internacionalnu televiziju RTVI.

Dedov je rekao da "još nije imao nikakve kontakte sa novim vrhovnim vođom Islamske Republike".

- Takođe bih želeo da istaknem da je Vladimir Vladimirovič Putin bio jedan od prvih koji je poslao telegram čestitke Modžtabi Hamneiju, izražavajući svoju kontinuiranu podršku Teheranu i solidarnost sa svojim iranskim prijateljima - kazao je Dedov.

Podsetio je da je Putin nedavno imao dva razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, dok je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pet puta razgovorao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem.

Modžtaba Hamnei Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia, MORTEZA NIKOUBAZL / Sipa Press / Profimedia

Sredinom marta, kuvajtski list Al Džarida je objavio, pozivajući se na svoje izvore, da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, sin prethodnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija koji je ubijen u izraelskom napadu, navodno prebačen avionom u Moskvu na lečenje nakon što je ranjen.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je nakon toga, na pitanja novinara o prebacivanju Modžtabe Hamneija u Moskvu, odgovorio da Kremlj "ne komentariše takve izveštaje".

Kurir.rs/Agencije

