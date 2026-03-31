USS Džordž H.V. Buš je poslednji izgrađeni brod legendarne klase Nemic i predstavlja vrhunac te serije pre prelaska na potpuno novu generaciju nosača.

Ovaj nosač je dugačak oko 333 metra, što ga svrstava u kategoriju super-nosača. Širina njegove poletno-sletne palube iznosi oko 77 metara, dok mu je deplasman preko 100.000 tona pod punim opterećenjem.

Pokreću ga dva nuklearna reaktora koji mu omogućavaju da plovi brzinom većom od 30 čvorova, što je oko 56 kilometara na čas, i da operiše decenijama bez dopune goriva.

Nuklearni reaktori na nosačima poput ovog nosača koriste izuzetno energetski gusto gorivo (uranijum), koje kroz nuklearnu fisiju oslobađa toliko energije da može napajati brod i do 20–25 godina bez zamene.

Na brodu ima više od 80 aviona i helikoptera

Na brodu se obično nalazi više od 80 aviona i helikoptera, dok posadu čini oko 5.500 ljudi.

Iako pripadaju istoj klasi Nemic, Buš je znatno moderniji od Linkolna. Linkoln je porinut krajem osamdesetih godina prošlog veka, dok je Buš ušao u službu 2009. godine.

Buš ima redizajnirano komandno ostrvo koje je manje i pomereno više unazad kako bi se oslobodilo više prostora na palubi za opsluživanje aviona. Takođe je opremljen naprednijim radarskim sistemima i tehnologijom za smanjenje radarskog odraza koju stariji brodovi klase Nemic nemaju u toj meri.

Stariji od Forda, ali je najnapredniji brod stare garde

U odnosu na Forda, koji se trenutno nalazi na popravci u Hrvatskoj, Buš predstavlja stariju tehnologiju. Ford je prvi brod potpuno nove klase i nešto je duži, oko 337 metara, ali je ključna razlika u unutrašnjim sistemima.

Dok Buš koristi parne katapulte za lansiranje aviona, Ford koristi elektromagnetni sistem, koji je brži i manje oštećuje letelice. Takođe, Ford je dizajniran sa visokim stepenom automatizacije, pa mu je za rad potrebno oko 1.000 ljudi manje nego Bušu, uprkos tome što je veći i moćniji.

Ukratko, USS Džordž H. V. Buš je najnapredniji brod stare garde, pouzdan i maksimalno usavršen, ali tehnološki jedan nivo ispod Forda koji predstavlja budućnost američke mornarice.