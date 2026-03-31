Slušaj vest

Tanker pod ruskom zastavom natovaren sa oko 700 hiljada barela ruske nafte, uplovio je rano jutros u kubansku luku Matanzas, potvrdila su dva neimenovana izvora upućena u situaciju.

To je prva značajna isporuka sirove nafte otkako je administracija američkog predsednika Donalda Trampa blokirala snabdevanje Kube energentima, prenosi Rojters.

Ruski tanker Anatolij Kolodkin koji je pod američkim sankcijama, ušao je u kubanske teritorijalne vode u nedelju kasno uveče nedaleko od baze američke ratne mornarice u zalivu Gvantanamo.

Sjedinjene Američke Države dozvolile su ruskom tankeru da se približi Kubi, a američka obalska straža nije dobila naređenje da presretne brod, iako u tom regionu raspolaže flotom sposobnom za takvu operaciju.

Foto: STR/EFE, Ramon Espinosa/AP

Kako navodi Rojters, time je izbegnuta moguća direktna konfrontacija sa Rusijom u blizini američke obale, a Sjedinjene Američke Države su u međuvremenu saopštile da dozvoljavaju ovu isporuku goriva na Kubu iz humanitarnih razloga.

Na Kubu već tri meseca nije dolazila nafta i prema rečima kubanskog predsednika Migela Dijaza-Kanela to pogoršava energetsku krizu koja je dovela do neprekidnih nestanaka struje širom te karpiske zemlje sa oko 10 miliona stanovnika.

Zbog energetske krize kubanske bolnice, javni prevoz i poljoprivredna proizvodnja su na ivici kolapsa.