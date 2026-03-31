Tanker pod ruskom zastavom natovaren sa oko 700 hiljada barela ruske nafte, uplovio je rano jutros u kubansku luku Matanzas, potvrdila su dva neimenovana izvora upućena u situaciju.

To je prva značajna isporuka sirove nafte otkako je administracija američkog predsednika Donalda Trampa blokirala snabdevanje Kube energentima, prenosi Rojters.

Ruski tanker Anatolij Kolodkin koji je pod američkim sankcijama, ušao je u kubanske teritorijalne vode u nedelju kasno uveče nedaleko od baze američke ratne mornarice u zalivu Gvantanamo.

Sjedinjene Američke Države dozvolile su ruskom tankeru da se približi Kubi, a američka obalska straža nije dobila naređenje da presretne brod, iako u tom regionu raspolaže flotom sposobnom za takvu operaciju.

Ruski tanker Foto: STR/EFE, Ramon Espinosa/AP

Kako navodi Rojters, time je izbegnuta moguća direktna konfrontacija sa Rusijom u blizini američke obale, a Sjedinjene Američke Države su u međuvremenu saopštile da dozvoljavaju ovu isporuku goriva na Kubu iz humanitarnih razloga.

Na Kubu već tri meseca nije dolazila nafta i prema rečima kubanskog predsednika Migela Dijaza-Kanela to pogoršava energetsku krizu koja je dovela do neprekidnih nestanaka struje širom te karpiske zemlje sa oko 10 miliona stanovnika.

Zbog energetske krize kubanske bolnice, javni prevoz i poljoprivredna proizvodnja su na ivici kolapsa.

Ne propustitePlanetaRUSKA NAFTA PROBIJA TRAMPOV EMBARGO NA KUBI! Tanker sa 27.000 tona goriva plovi ka ostrvu: Moskva bi mogla da se suoči sa TEŠKIM POSLEDICAMA
tramp kuba.jpg
PlanetaTRAMPOV PREOKRET SPASIO KUBU: Stigao ruski tanker na ostrvo, nosi 100.000 tona sirove nafte!
profimedia-0953147435.jpg
PlanetaRUSKI TANKER S NAFTOM SE PRIBLIŽAVA KUBI: Moskva probija embargo, čeka se Trampova reakcija!
profimedia-0953147435.jpg
PlanetaRUSI KRENULI DA SPASAVAJU KUBU, SVI STREPE OD TRAMPOVE REAKCIJE Prst u oko američkom embargu, čeka se krajnji ishod: "To bi značilo samo jedno..."
profimedia-1076020811.jpg