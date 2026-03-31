Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da postoji mogućnost da Rusija planira da sprovede opštu mobilizaciju u bliskoj budućnosti, napominjući da nema "kompletne informacije" o ovom pitanju.

"Ne bih žurio da kažem da će definitivno sprovesti opštu mobilizaciju. Zašto? Po mom mišljenju, bilo je takvih signala, ali nema potvrde ove informacije. Stoga nisam siguran da imaju nameru da to urade u bliskoj budućnosti. Iako, opet, nema potpunih informacija", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Istovremeno, on je nagovestio da ako se Moskva usudi na opštu mobilizaciju, to bi moglo da znači da Rusija planira agresiju protiv drugih država.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

"Ako ruski predsednik Vladimir Putin krene na opštu mobilizaciju, to neće samo povećati pritisak na teritoriju naše države, već i mogućnost da napadne Litvaniju, Letoniju, Estoniju", naveo je ukrajinski lider.

On je naglasio da Putin ima iskustva u pokretanju invazija sa teritorije Belorusije.

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) je objavio ranije da vlasti u Kremlju pripremaju prisilnu mobilizaciju, pošto Rusija nije uspela da regrutuje vojnike po ugovoru, posebno za bespilotne jedinice.

Analitičari američkog istraživačkog centra navode da je kampanja za popunu jedinica zapala u ćorsokak, pozivajući se na izjave ruskih vojnih blogera, prema kojima regruteri nude standardne vojne ugovore umesto specijalizovanih angažmana.

Potencijalni regruti, kako se ističe, strahuju da bi mogli da budu prebačeni u pešadijske jurišne jedinice, što dodatno otežava popunjavanje sastava, uključujući i jedinice za upravljanje dronovima.

 Kurir.rs/Agencije

