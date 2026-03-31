Cene nafte skočile su iznad 119 dolara na londonskom tržištu, za razliku od blagih porasta cena u SAD, nakon poruke iz Vašingtona koja je ocrtala fokus Evrope na snabdevanje energijom iz regiona Persijskog zaliva.

Na londonskom tržištu, barel nafte se popodne trgovao za 6,32 dolara više nego jučerašnja cena na zatvaranju od 119,10 dolara. Na američkom tržištu, cena je porasla za 1,93 dolara na 104,81 dolar. Trgovce su uznemirile nove poruke iz Vašingtona o Ormuskom moreuzu, što je dovelo do razlike u rastu cena na londonskom i američkom tržištu.

Američki predsednik Donald Tramp je poručio evropskim zemljama koje traže prvenstveno mlazno gorivo da ga „kupe od SAD“ ili „same preuzmu Ormuski moreuz“.

„SAD vam više neće pomagati, kao što niste ni vi pomagali nama“, napisao je Tramp na mreži Truth Social, nezadovoljan odgovorom evropskih zemalja na zahtev da učestvuju u otvaranju Ormuskog moreuza za tranzit.

Iran je preuzeo kontrolu nad moreuzom nakon američko-izraelskih napada, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi iz drugih zemalja moraju da koordiniraju prolaz sa iranskom mornaricom.

Španija je, u međuvremenu, zabranila američkim vojnim avionima ulazak u svoj vazdušni prostor, a Francuska i Italija su sledile taj primer. Velika Britanija je takođe bila meta Trampovih kritika, zbog toga što nije pomogla SAD u svrgavanju vlade u Teheranu, kako je rekao američki predsednik.

EU upozorava države članice

Evropska komisija je upozorila članice EU da budu spremne na dugoročne poremećaje u snabdevanju, pre svega mlaznim gorivom i dizelom, što je bio dodatni podsticaj cenama nafte na londonskom tržištu, ali i destilata vezanih za atlantski basen i međunarodna tržišta prevoza tereta.

EU je u međuvremenu uvela sankcije na uvoz ruske nafte, sa izuzecima za Mađarsku i Slovačku.

Londonsko tržište uglavnom trguje naftom koja se transportuje morem, dok američko tržište uglavnom trguje naftom koja se transportuje kopnom i proizvodi se u samim SAD, tako da su kratkoročno isporuke znatno manje izložene logističkim problemima u Ormuskom moreuzu.

Teheran je, u međuvremenu, nagovestio da će uskoro formalizovati kontrolu nad moreuzom.