Slušaj vest

Američka slobodna novinarka Šeli Kitlson oteta je u utorak u Bagdadu.

Nju su kidnapovale neidentifikovane osobe, saopštilo je iračko Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok snage bezbednosti rade na pronalaženju počinilaca.

Ministarstvo je navelo da je operacija pokrenuta odmah na osnovu, kako su rekli, "preciznih obaveštajnih podataka". Dodaje se da su vlasti presrele vozilo za koje se veruje da pripada otmičarima, a koje se prevrnulo tokom pokušaja bekstva. Međutim, Kitlsonova se nije nalazila u vozilu.

Lokalni mediji izveštavaju da je odvedena u blizini hotela "Bagdad" u ulici Sadun.

Bezbednosne kamere snimile su navodni trenutak njene otmice.

Otmica Šeli Kitlson podseća na slučaj rusko-izraelske istraživačice Elizabet Tsurkov, koja je kidnapovana u jednom bagdadskom kafiću u martu 2023. godine. Nju je 903 dana kao taoca držala proiranska milicija Kataib Hezbolah, pre nego što je oslobođena sporazumom uz posredovanje Sjedinjenih Država.

Kitlsonova, američka državljanka koja je provela godine u Italiji i trenutno živi u Rimu, poznata je po svom hrabrom izveštavanju iz ratnih zona u Avganistanu, Iraku i Siriji.

Šeli Kitlson nema poznatu političku agendu i pisala je za brojne publikacije, uključujući Al-Monitor. Izvori iz Trampove administracije potvrdili su za Al-Monitor da su bili svesni pretnji upućenih novinarki i da su joj savetovali da ne putuje u Irak.