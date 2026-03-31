Izraelski premijer Benjamin Netanjahuizjavio je da je iranska investicija od „biliona dolara“ u balističke rakete, obogaćivanje uranijuma i podršku naoružanim saveznicima „propala“.

U video obraćanju, rekao je da je Izrael naneo „deset pošasti“ Iranu i njegovoj mreži, aludirajući na predstojeći praznik Pashe koji počinje sutra uveče.

Nabrojao je udare koje je Izrael naneo, kako ih naziva, terorističkim grupama, Hamasu u Gazi, Hezbolahu u Libanu, Hutima u Jemenu i drugima na Zapadnoj obali, kao i svrgnutom Asadovom režimu u Siriji.

Takođe je naveo pet „pošasti“ nanetih Iranu, udare na nuklearni program, balističke rakete, infrastrukturu režima, snage unutrašnje bezbednosti i lidere režima.

Rekao je da rat nije završen, ali je naveo niz dostignuća koja je Izrael postigao.

On je napomenuo da je došlo do „strateškog pomaka“ u odnosu prema Iranu, navodeći da Iran želi da uguši Izrael, ali sada Izrael guši Iran. Dodao je da je režim slabiji nego ikad, a Izrael jači nego ikad.

Takođe je ukazao da američki predsednik Džo Bajden nije dovoljno razumeo opasnost od Irana, rekavši da je upozorio „predsednike u SAD“.