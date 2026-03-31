Slušaj vest

Iran ne prihvata prekid vatre i zahteva prekid ratova u celom regionu, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakčiza katarsku televiziju Al Džazira.

Ministar je napomenuo da Iran nije odgovorio na američki plan od 15 tačaka i nije postavio nikakve uslove.

Prema njegovim rečima, ono što se dešava nisu pregovori, već razmena poruka, koje se prenose direktno ili preko „regionalnih prijatelja“.

On je dodao da Iran nastavlja da prima poruke od specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa, ali da to ne znači da su to pregovori.



"Poruke uključuju „upozorenja ili međusobna gledišta“ koja se prenose putem različitih regionalnih kanala.

Pregovori sa konkretnom stranom se ne vode; poruke se razmenjuju preko Ministarstva spoljnih poslova i u koordinaciji sa bezbednosnim agencijama", rekao je ministar.

Iranska raketa pogodfila stambenu zgradu u Šohamu u Izraelu

On je naglasio da je Ormuski moreuz potpuno otvoren.

"Zatvoren je samo za one koji učestvuju u ratu protiv Irana. Preduzeli smo sve mere kako bismo osigurali bezbedan prolaz brodova naših prijatelja kroz Ormuski moreuz“, naglasio je Arakči.

On je istakao da je "Iran spreman za svaki kopnenu invaziju i nada se da njegovi neprijatelji neće pogrešiti u svojim proračunima".

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Zbog sukoba je došlo do faktičke blokade Ormuskog moreuza – ključne rute za isporuke nafte i prirodnog tečnog gasa iz zemalja Persijskog zaliva na svetsko tržište, što je uticalo i na nivo izvoza i proizvodnje nafte u regionu.