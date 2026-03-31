Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da njegova zemlja ima „neophodnu volju“ da okonča rat sa Izraelom i Sjedinjenim Državama, ali samo ako dobije garancije da se sukob neće ponoviti.

Istovremeno, američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da će naredni dani rata biti „odlučujući“ i nije isključio mogućnost slanja američkih kopnenih snaga u Iran, javlja Evronjuz .

Iran traži garancije

„Imamo neophodnu volju da okončamo ovaj sukob, ali moraju biti ispunjeni ključni uslovi, a to su, pre svega, garancije da se agresija neće ponoviti“, rekao je Pezeškijan u telefonskom razgovoru sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom, navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta, ponavljajući ključni zahtev Teherana.

Posle razgovora, Kosta je na društvenim mrežama objavio da je „trenutna situacija na Bliskom istoku izuzetno opasna“ i pozvao Iran da smiri tenzije.

„Da bi se smirile tenzije, pozvao sam Iran da prestane sa svojim neprihvatljivim napadima na zemlje u regionu i da se konstruktivno angažuje u diplomatiji, posebno sa UN, kako bi se osigurala sloboda plovidbe u Ormuskom moreuzu“, napisao je on na platformi X.