PREDSEDNIK IRANA: Imamo volju da okončamo rat, ali nam je potrebna garancija da se agresija neće ponoviti
Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da njegova zemlja ima „neophodnu volju“ da okonča rat sa Izraelom i Sjedinjenim Državama, ali samo ako dobije garancije da se sukob neće ponoviti.
Istovremeno, američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da će naredni dani rata biti „odlučujući“ i nije isključio mogućnost slanja američkih kopnenih snaga u Iran, javlja Evronjuz .
Iran traži garancije
„Imamo neophodnu volju da okončamo ovaj sukob, ali moraju biti ispunjeni ključni uslovi, a to su, pre svega, garancije da se agresija neće ponoviti“, rekao je Pezeškijan u telefonskom razgovoru sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom, navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta, ponavljajući ključni zahtev Teherana.
Posle razgovora, Kosta je na društvenim mrežama objavio da je „trenutna situacija na Bliskom istoku izuzetno opasna“ i pozvao Iran da smiri tenzije.
„Da bi se smirile tenzije, pozvao sam Iran da prestane sa svojim neprihvatljivim napadima na zemlje u regionu i da se konstruktivno angažuje u diplomatiji, posebno sa UN, kako bi se osigurala sloboda plovidbe u Ormuskom moreuzu“, napisao je on na platformi X.
