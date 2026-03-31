Francuska se oglasila pošto je američki predsednik Donald Tramp danas javno kritikovao Francusku jer odbija da pomogne u ratu na Bliskom istoku.

Kancelarija francuskog predsednika Emanuela Makrona oglasila se kratkim saopštenjem, prenosi "Gardijan".

"Iznenađeni smo njegovom porukom u tvitu. Francuska nije promenila svoju poziciju od prvog dana konflikta i potvrđujemo ovu odluku", navodi kancelarija francuskog predsednika.

Šta je tačno Tramp napisao u tvitu kritike Francuske?

Tramp je danas na svojoj društvenoj mreži "Truth social" kritikovao Francusku jer je zatvorila svoj vazdušni prostor za prelet američkim ratnim avionima.

Trampu se to nije nimalo svidelo jer mu sve veći broj evropskih saveznika otkazuje pomoć u ratu sa Iranom.

"Francuska nije dozvolila da avioni koji idu ka Izraelu prelete preko njene teritorije. Francuska nam nije pomogla, a ispoštovala je 'kasapina Irana' koji je uspešno eliminisan. Sjedinjene Američke Države će ovo zapamtiti", napisao je Tramp ranije tokom dana.