Slušaj vest

Francuska se oglasila pošto je američki predsednik Donald Tramp danas javno kritikovao Francusku jer odbija da pomogne u ratu na Bliskom istoku.

Kancelarija francuskog predsednika Emanuela Makrona oglasila se kratkim saopštenjem, prenosi "Gardijan".

"Iznenađeni smo njegovom porukom u tvitu. Francuska nije promenila svoju poziciju od prvog dana konflikta i potvrđujemo ovu odluku", navodi kancelarija francuskog predsednika.

Šta je tačno Tramp napisao u tvitu kritike Francuske?

Tramp je danas na svojoj društvenoj mreži "Truth social" kritikovao Francusku jer je zatvorila svoj vazdušni prostor za prelet američkim ratnim avionima.

Trampu se to nije nimalo svidelo jer mu sve veći broj evropskih saveznika otkazuje pomoć u ratu sa Iranom.

"Francuska nije dozvolila da avioni koji idu ka Izraelu prelete preko njene teritorije. Francuska nam nije pomogla, a ispoštovala je 'kasapina Irana' koji je uspešno eliminisan. Sjedinjene Američke Države će ovo zapamtiti", napisao je Tramp ranije tokom dana.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaMAKRONOVA OZBILJNA KONTRA TRAMPU: Iranske sposobnosti nisu svedene na nulu! Nema potvrde da su postavili mine!
profimedia-1081441587.jpg
PlanetaZAVRŠENA MINHENSKA BEZBEDNOSNA KONFERENCIJA! Hilari Klinton oplela po Trampu: "Izdao je Zapad, izdao je ljudske vrednosti, izdao je NATO" (FOTO/VIDEO)
123444.jpg
Planeta"POSTOJE PRETNJE I ZASTRAŠIVANJA EVROPI IZ AMERIKE. ONDA, IZNENADA, VAŠINGTON POPUŠTA?" Makron: "Ne verujte ni sekunde!"
Volodimir Zelenski Kir Stramer Fridrih Merc Emanuel Makron
PlanetaSVE TRAMPOVE IZJAVE SA DANAŠNJEG FORUMA KOJE SU MALO ZBUNILE SVET: Grenland je Island, voli Makrona, ali mu se ruga? (VIDEO, FOTO)
Donald Tramp Davos
Planeta"RUSIJA ĆUTI PO PITANJU GRENLANDA, PAO DOGOVOR TRAMPA I PUTINA O PODELI SVETA!" Poljuljani temelji međunarodnih odnosa, stručnjaci analizirali plan za Evropu
donald tramp vladimir putin.jpg