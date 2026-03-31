Ljudi bliski američkom predsedniku Donaldu Trampu, delujući pred očima javnosti, privukli su pažnju danskih obaveštajnih službi zbog pokušaja da sklope prijateljstva i dogovore na danskoj teritoriji, piše Njujork tajms.

Danska nacionalna televizija pisala je prošle godine o trojici Amerikanaca povezanih sa predsednikom SAD i koji su optuženi za vođenje "tajne operacije" na Grenlandu, a sada se, navodi list, ispostavilo da te njihove aktivnosti i nisu bile tako tajne.

Oni su radili naočigled svih i privukli su pažnju danskih obaveštajnih službi jer su pokušavali da steknu prijatelje i sklapaju poslove na danskoj teritoriji.

Prema izveštaju danske televizije oni su radili na relaciji SAD - Grenland, sastavljali spiskove proameričkih stanovnika Grenlanda i pokušavali da podstaknu secesionistički pokret na Grenlandu, a nekoliko sati nakon što je prilog emitovan danska vlada je pozvala najvišeg američkog diplomatu u Kopenhagenu u znak protesta.

Dvojica od trojice muškaraca priznala su za Njujork tajms da se danski izveštaj najverovatnije odnosio na njih, a osoba upoznata sa situacijom rekla je da su danski obaveštajni agenti zaista pomno pratili dvojicu muškaraca.

Obojica su odbacili sugestiju da su oni spremali bilo kakvu prevaru kao besmislicu, a jedan od njih, Dru Horn, bivši je pripadnik Zelenih beretki koji je planirao izgradnju gigantskog centra za skladištenje podataka u blizini udaljenog fjorda koji će jednog dana biti povezan sa elektranom koju napaja voda sa glečera.

Drugi, Tomas Dans, predsednik Američke komisije za istraživanje Arktika, savezne agencije koja savetuje predsednika i Kongres o svim vrstama arktičkih istraživanja, uključujući mineralna nalazišta, organizovao je veoma medijski propraćena putovanja za najuži krug Trampa, uključujući i njegovog najstarijeg sina Donalda Trampa juniora.

Treći muškarac, koji je radio na promociji Trampa na Grenlandu je Kris Koks, osnivač organizacije "Bajkeri za Trampa" i član Savetodavnog veća za nacionalnu bezbednost Trampove administracije, odbora koji pruža savete o bezbednosnim pitanjima i koji je putovao po Grenlandu kako bi, kako je sam rekao u jednoj tv emisiji, pokušao da "stekne neke prijatelje".

Svi oni su javno govorili o svojim pokušajima da unaprede američke interese na Grenlandu, davali televizijske intervjue i objavljivali postove na društvenim mrežama.