Američki sudija je zaustavio izgradnju Balske dvorane Bele kuće, projekta vrednog 400 miliona dolara koji je pokrenuo predsednik Donald Tramp.

Izgradnja je naređena pošto je prošle godine srušeno istorijsko istočno krilo Bele kuće kako bi se napravilo mesto za novu zgradu.

Odluka je doneta u okviru tužbe koju je podneo Nacionalni fond za očuvanje istorijskih spomenika, neprofitna organizacija, u kojoj se tvrdi da je Tramp prekoračio svoja ovlašćenja započinjanjem izgradnje bez odobrenja Kongresa, izveštava Gardijan .

Odluka sudije Leona

Američki okružni sudija Ričard Leon iz Vašingtona odobrio je zahtev za privremenu zabranu. Leon, koga je imenovao republikanski predsednik Džordž V. Buš, presudio je da projekat balske dvorane površine 90.000 kvadratnih stopa mora biti obustavljen dok ne dobije zeleno svetlo od Kongresa. „Dok Kongres, zakonodavnim ovlašćenjem, ne odobri ovaj projekat, izgradnja mora biti obustavljena!“, napisao je Leon u svojoj presudi u utorak. „Ali evo dobrih vesti. Nije kasno da Kongres odobri nastavak projekta balske dvorane.“

Foto: Jacquelyn Martin/AP

Trampova reakcija

Ubrzo nakon presude, Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napao Nacionalni fond za očuvanje istorijskih spomenika, nazivajući ga „radikalnom levičarskom grupom ludaka“. Predsednik je tvrdio da je projekat balske dvorane „ispod budžeta i ispred roka, da se gradi bez ikakvih troškova za poreske obveznike i da će biti najlepša zgrada te vrste na svetu“.

Detalji presude i pravne bitke

Nalog o obustavi stupiće na snagu za 14 dana, dajući Beloj kući vremena za žalbu. Sudija Leon je objasnio sledeće korake u svom mišljenju. „Predsednik može u bilo kom trenutku zatražiti od Kongresa da odobri izričito ovlašćenje za izgradnju balske dvorane privatnim sredstvima“, napisao je. „Zaista, Kongres može odlučiti da izdvoji sredstva za balsku dvoranu ili barem utvrditi da je neki drugi plan finansiranja prihvatljiv. U oba slučaja, Kongres će time zadržati svoj autoritet nad imovinom nacije i kontrolu nad vladinom potrošnjom.“

Dekoracije Bele kuće za Noć veštica Foto: Andrew Thomas/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Interesi Nacionalne fondacije u ustavnopravnom i pravnom procesu biće potvrđeni“, dodao je sudija. „A američki narod će imati koristi od toga što će grane vlasti ispunjavati svoje ustavno propisane uloge. Nije loš ishod, zaista!“

Odluka je usledila nakon višemesečnog sudskog spora. Ranije ovog meseca, Leon je izrazio skepticizam u vezi sa argumentom administracije da je balska sala dozvoljena „modifikacija“ na imanju Bele kuće.

Foto: JIM LO SCALZO/EPA

„Teško mi je da ovo nazovem 'modifikacijom'“, rekao je Leon sredinom marta. Advokati Bele kuće tvrdili su da predsedniku nije potrebno odobrenje Kongresa za projekat. U februaru je Leon odbio raniji zahtev Nacionalne zadužbine za umetnost da se obustavi izgradnja iz proceduralnih razloga, ali je rekao da će razmotriti izmenjenu tužbu, što je organizacija brzo i učinila.

Finansiranje projekta

Najnovija procena troškova za balsku dvoranu je 400 miliona dolara. Ranije je objavljeno da projekat finansiraju privatni donatori i velike korporacije, uključujući Metu, Epl, Amazon, Lokid Martin, Majkrosoft, Palantir Tehnolodžiz, Gugl i Komkast.