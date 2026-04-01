Američki predsednik Donald Tramp je objavio da će se Sjedinjene Države povući iz Irana za „dve ili tri nedelje“.

On je dao izjavu u Ovalnom kabinetu kao odgovor na pitanje novinara o reakciji tržišta na rat, a nakon što je opširno govorio o planovima za izgradnju balske dvorane u Beloj kući, javlja Skaj njuz.

Tramp je tako potvrdio svoje ranije izjave za NBC News, rekavši da će SAD „vrlo brzo napustiti Iran“, a zatim je precizirao da će se to dogoditi za „dve ili tri nedelje“.

Predviđao je da će cene „naglo pasti“ nakon povlačenja američkih snaga.

Cilj rata je postignut

Predsednik je naglasio da je glavni cilj rata bio da se spreči Teheran da razvije nuklearno oružje. „To smo postigli“, rekao je. „Sada završavamo posao. Mislim da ćemo ga završiti za dve nedelje, možda još nekoliko dana. Želimo da uništimo sve što imaju.“

Iako je rekao da je dogovor između Vašingtona i Teherana „moguć“ pre povlačenja, Tramp je umanjio važnost pregovora. „Nije bitno da li će doći za pregovarački sto. Vratili smo ih 15 do 20 godina unazad. Nemaju mornaricu, vojsku, vazduhoplovstvo“, rekao je. „Ostali su bez vođstva“.