Slušaj vest

Devojka je otišla u kuću svog dečka u koju je planirala da se useli, otvorila je zamrzivač i unutra pronašla smrznuto telo druge žene.

U šokantnom obrtu, upravo je ona u nedelju navodno pozvala policiju nakon ovog stravičnog pronalaska.

Kako prenosi brazilski Globo, žrtva je dvadesetdevetogodišnja Manuela Vijeira Matos Silva.

Neimenovana devojka je, naime, otišla da potraži svog dečka u kući u Vitoriji da Konkisti (Brazil), jer se sa njim danima nije čula.

Manuela Vijeira Matos Silva, pronađena mrtva u zamrzivaču Foto: Društvene Mreže

Po dolasku je primetila nekoliko tuđih stvari i odmah shvatila da nešto nije u redu. Pretražujući kuću, otvorila je zamrzivač i doživela šok: ugledala je telo stavljeno u fetusni položaj!

Policija je ubrzo stigla na lice mesta i potvrdila da je reč o Manueli, čiji je nestanak prijavljen u petak. Žrtva je navodno poslednji put viđena u centru grada dok je razgovarala sa jednim muškarcem.

Manuela Vijeira Matos Silva Foto: Društvene Mreže

Lukas ubio Manuelu nakon svađe dok su bili pod dejstvom droge

U ponedeljak je uhapšen Lukas Santos Lima (29), dečko devojke koja je pronašla telo u zamrzivaču i koji je priznao ubistvo Manuele. Pored priznanja zločina, Lukas je izjavio da je delovao sam. Osumnjičeni je uhapšen u gradu na jugu države u ponedeljak.

Do objavljivanja ovog izveštaja, smatran je jedinim osumnjičenim za zločin i on je prebačen u u kazneni kompleks Vitorija da Konkista ove srede. U svom svedočenju, osumnjičeni je rekao da je ubio Manuelu nakon svađe koja se dogodila dok su njih dvoje koristili drogu. Muškarac je takođe izjavio da je u prošlosti imao kratku vezu sa mladom ženom, ali da je ona već bila završena.

Lukas Santos Lima (29) i ubijena Manuela Silva Foto: Društvene Mreže

Tetka ubijene devojke: "Bio je agresivan, nije prihvatao raskid"

Vezu između njih dvoje potvrdila je Manuelinatetka, koja je živela sa njom i želela je da ostane anonimna.

U intervjuu za TV Sudoeste, ogranak Rede Baije u regionu, žena je opisala Lukasa kao nasilnog čoveka.

- Nikada nije prihvatio raskid, pa je stalno kružio oko Manu kako bi je vratio sebi. Čula sam da je bio veoma agresivna osoba, koja je čak udarala i beskućnike - istakla je žena.

Manuela Vijeira je bila majka dvoje dece, uzrasta 4 i 2 godine.

Manuelina tetka sumnja da je Lukasova devojka umešana u zločin

I dalje u intervjuu za TV Sudoeste, tetka mlade žene je takođe izrazila sumnju u vezi sa umešanošću Lukasove devojke u zločin.

- Jedna stvar koja mi je privukla pažnju je da je Lukasova devojka pronašla Manuovo telo. Zatim je pobegao u Iljeus, gde deda ove devojke ima pansion. Sve mi je to veoma čudno - izjavila je.

- Ono što ne mogu da shvatim jeste da je proveo dan bez kontakta sa njom, a ona (njegova devojka) je otišla u kuću u kojoj još nisu ni živeli, gde nijedna od njihovih stvari nije pripadala njoj ni njemu - dodala je tetka žrtve.

Međutim, partner osumnjičenog se ne tretira kao osumnjičeni za ubistvo.

Manuelina tetka je rekla da je nesrećna devojka sumnjala da je trudna po treći put, što će biti utvrđeno obdukcijom.

Još jedna tačka istrage koja bi trebalo da se pojavi u izveštaju o obdukciji je datum smrti žrtve - policija sumnja da se zločin dogodio istog dana kada i nestanak.