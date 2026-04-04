Slušaj vest

Video, objavljen 14. marta sa naloga pod nazivom "Laohu Talks World", objašnjava kako Iran može da koristi pristupačne i jeftine sisteme za pronalaženje i napad na najnaprednije američke lovce.

Video je pregledan desetine miliona puta. 19. marta, Iranci su saopštili da je njihova PVO pogodila američki F-35A tokom misije pred zoru iznad centralnog Irana, primoravajući ga na prinudno sletanje.

Nije prvi stručnjak koji nudi savet

Od početka operacije "Epski bes", sve veći broj kineskih korisnika društvenih mreža, sa ekspertizom iz oblasti tehnologije, inženjerstva i matematike deli vojne analize na mreži kako bi pomogli Iranu da se suprotstavi američkoj vazdušnoj moći. Objave uključuju tehnička objašnjenja oružja i taktičke savete i dele se besplatno.

Ovaj trend pokazuje novu vrstu neformalne, decentralizovane razmene znanja tokom ratnog vremena.

Neki korisnici mreža iz Kine izgleda imaju pravu tehničku stručnost sa vojnom opremom i koriste informacije iz otvorenih izvora kako bi pomogli zemlji koja se suočava sa jednom od najmoćnijih vazduhoplovnih snaga na svetu.

F-35 ranjiv na jeftine sisteme

Glavna ideja ovog snimka, da Iran može koristiti jeftine sisteme za borbu protiv stelt lovca pete generacije, ima izvesnu tehničku opravdanost. F-35 Lajtning II je napravljen da izbegne radarsko otkrivanje zahvaljujući obliku, posebnim materijalima i nosačima za oružje skrivenim u trupu. Međutim, stelt ga ne čini nevidljivim, a ograničenja ovog aviona su dobro poznata.

F-35 Foto: Suhaimi Abdullah

Elektrooptički i infracrveni senzori, poznati kao EO/IR sistemi, ne koriste radarske signale. Pošto su ovi senzori pasivni, oni ne pokreću sisteme za upozoravanje na radar na stelt avionima. F-35 ima sopstvene infracrvene senzore, ali oni možda neće reagovati dovoljno brzo ako ga neprijatelj uhvati izbliza.

Kineski vojni analitičari rekli su da je incident od 19. marta bio u skladu sa onim što bi se dogodilo sa EO/IR presretanjem. Primetili su da avion verovatno nije dobio radarsko upozorenje pre nego što je oštećen.

Istorijski zapisi govore sami za sebe

Godine 1962, Kina je razvila metod za obaranje američkih špijunskih aviona U-2 tako što je radar držala isključenim dok avion nije bio iznad glave, a zatim ga nakratko uključila za paljbu.

Kineski analitičari su takođe mnogo govorili o korišćenju slične metode protiv aviona pete generacije, uključujući i aktiviranje protivvazdušne odbrane tek nakon što stelt avion proleti i može se napasti "sa leđa".

Avion U-2 Foto: Profimedia

Na početku operacije "Epski bes", Iran je koristio makete radarskih sistema kako bi privukao izraelske napade, dok je skrivao svoje prave sisteme.

Peking je održavao zvaničnu distancu od sukoba, iako postoje izveštaji da je prodao ofanzivne dronove i komponente Iranu u periodu koji je prethodio napadu. Širenje uputstava na društvenim mrežama je nezvanično, neplaćeno i potpuno javno.

Nije jasno da li kineska vlada ovu podršku na lokalnom nivou vidi kao problem ili kao nešto što je prećutno dozvoljeno iz strateških razloga. Jasno je da kineske platforme nisu pokušale da uklone sadržaj, koji je i dalje široko dostupan.